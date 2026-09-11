Meram'ın tematik parkı bu yaz ailelerin buluşma noktası oldu

Meram'ın tematik parkı yaz sezonunda dikkat çeken ziyaretçi sayısına ulaştı

Konya Meram İlçe Belediyesi tarafından işletilen 80 Binde Devr-i Alem Parkı, bu yaz da çocuklar ve ailelerin yoğun ilgisini çekti. Türkiye'de ilk ve tek olma özelliği taşıyan tematik eğlence merkezi, 01 Haziran-01 Eylül tarihleri arasında ziyaretçilere açık kalarak bölgesel turizme katkı sağladı.

üç tematik bölüm, farklı deneyimler:

Park, ziyaretçilere aynı çatı altında tarih, kültür ve eğlence sunan üç ana bölümle hizmet veriyor. Trex Bölümü'nde sesli ve hareketli dev dinozor maketleri eşliğinde tarih öncesi çağlar canlandırılırken; Cihan-ı Türk Abideler Bölümü'nde Türkiye ve dünyanın farklı noktalarından seçilen 125 önemli eserin minyatürleri ve tarihi şahsiyetlerin büstleri sergileniyor. Pamuk Şekeri Masal Dünyası ise çocukları sevilen masal ve çizgi film karakterleriyle buluşturuyor.

Yeşil alanlar, dinlenme noktaları, kafeterya ve restoran bölümleri sayesinde aileler parkta uzun süre rahatça vakit geçirebiliyor. Bu düzenleme, 80 Binde Devr-i Alem Parkı'nı salt bir eğlence merkezi olmaktan çıkarıp ailece anı biriktirilen bir yaşam alanına dönüştürüyor.

belediye yetkililerinin değerlendirmesi ve turizme etkisi:

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, parkın yaz boyunca gördüğü ilgiden memnuniyet duyduklarını belirtti. Başkan Kavuş, 01 Haziran-01 Eylül döneminde yaklaşık 200 bin çocuk ve ebeveynin parkı ziyaret etmesinin önemli bir başarı olduğunu vurguladı ve mekanın Meram'ın marka değerine katkı sunduğunu dile getirdi.

Kavuş, çocukların burada hem eğlendiğini hem de tarih öncesi çağları ve Türk-İslam medeniyetinin izlerini keşfettiğini belirterek ziyaretçi memnuniyetinin kendileri için öncelikli olduğunu aktardı. Belediye yetkilileri parkın hem kent içi hem de dışından gelen ziyaretçiler için cazibe merkezi olmayı sürdürdüğünü ifade etti.

80 Binde Devr-i Alem Parkı, Meram Belediyesi'nin oluşturduğu 9 duraklı Meram Gezi Rotası'nın önemli duraklarından biri olarak öne çıkıyor. Yaz sezonunda sağladığı yoğun ziyaretçi trafiği ve özgün konseptiyle park, Konya'nın turizm ve sosyal yaşamına değer katmayı sürdürüyor.

KONYA’NIN MERKEZ MERAM İLÇE BELEDİYESİ’NİN TÜRKİYE’DE İLK VE TEK OLMA ÖZELLİĞİ TAŞIYAN TEMATİK EĞLENCE MERKEZİ 80 BİNDE DEVR-İ ALEM PARKI, BU YAZ TATİLİNDE DE ÇOCUKLARIN VE AİLELERİN GÖZDESİ OLDU. TARİH, KÜLTÜR VE EĞLENCEYİ AYNI ÇATI ALTINDA BULUŞTURAN PARK, 01 HAZİRAN-01 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA YAKLAŞIK 200 BİN ÇOCUK VE EBEVEYNİ AĞIRLADI.