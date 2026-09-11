Geyve'de belediye görevlileri ile mimar arasında sokak kavgası

Sakarya'nın Geyve ilçesinde bir işletme önünde, bir mimar ile Geyve Belediyesi personeli arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayda mimar B.Ü.'nün hafif şekilde yaralandığı, belediye görevlilerinin ise Fen İşleri Müdürü S.A. ve haritacı ağabeyi M.A. olduğu bildirildi.

Olayın gelişimi:

İddiaya göre iki taraf arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışma, kısa süre sonra sokakta fiziki müdahaleye dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan B.Ü., olay yerine gelen ambulansla hastaneye götürüldü; burada yapılan işlemler sonrası darp raporu aldı.

Görüntüler ve resmi süreç:

Kavga anları çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde tarafların konuştuğu, B.Ü.'nün masadan kalkıp uzaklaşmaya çalıştığı, ardından S.A. ve M.A.'nın peşinden gelerek itişmelerin başladığı görülüyor. Kavgaya ilişkin kayıtlar ve darp raporu doğrultusunda B.Ü., ilgili kişiler hakkında emniyete giderek şikâyetçi oldu.

Olayın nedeni ve tarafların birbirleriyle ilişkisine dair resmi bir açıklama yapılmadı. Emniyetin olayla ilgili soruşturması sürüyor ve görüntüler ile yaralanma tespitleri, atılacak adımlar için delil niteliği taşıyor.

Belediyenin Fen İşleri Müdürü ve mimar sokak ortasında kavga etti: O anlar kamerada