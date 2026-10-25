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Kastamonu Obruk'ta boş iki katlı ahşap ev yangında kullanılamaz hale geldi

Kastamonu Obruk köyü Tepe Mahallesi'ndeki 1,5 yıldır boş duran iki katlı ahşap ev yangın sonucu kullanılamaz hale geldi; itfaiye söndürme çalışması yaptı.

GİRİŞ: 25 Ekim 2026 - 21:36

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kastamonu Obruk'ta boş iki katlı ahşap ev yangında kullanılamaz hale geldi

olayın ayrıntıları:

Kastamonu merkez ilçesi Obruk köyü Tepe Mahallesi'nde bulunan iki katlı ahşap evde, henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Ev, yaklaşık 1,5 yıldır kullanılmıyordu ve alevler kısa sürede yapıyı sardı.

yangının çıkışı ve müdahale:

Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine intikal etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

hasar ve inceleme:

Yangın sonucunda iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri bölgede soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Olayla ilgili başlatılan inceleme, yangının çıkış nedeninin tespit edilmesine yönelik devam ediyor.

KASTAMONU&#039;DA ÇIKAN YANGINDA İKİ KATLI AHŞAP EV KULLANILMAZ HALE GELDİ. YANGIN İTFAİYE EKİPLERİ...

KASTAMONU'DA ÇIKAN YANGINDA İKİ KATLI AHŞAP EV KULLANILMAZ HALE GELDİ. YANGIN İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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