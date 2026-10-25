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Korkmaz: 'üçüncü gol mental dalgalanmamızın sembolüydü'

Osman Zeki Korkmaz, 1. Lig 12. haftasında Bursaspor'a 4-2 yenildikleri maçta üçüncü golün panik ve mental zaafiyetin göstergesi olduğunu belirtti.

GİRİŞ: 25 Ekim 2026 - 22:16

GÜNCELLEME: 25 Ekim 2026 - 22:19

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Korkmaz: 'üçüncü gol mental dalgalanmamızın sembolüydü'

maçın özeti:

Ankara Keçiörengücü, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında sahasında Bursaspor'a 4-2 mağlup oldu. Maç sonunda teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, galip gelen takımı tebrik ederek Bursaspor'un topa sahipken rahat, usta ve kaliteli işler yaptığını ifade etti.

korkmaz'ın değerlendirmesi:

Korkmaz, karşılaşmayı değerlendirirken rakibin oyunu hak ettiğini vurguladı ve "Çünkü oyunun hak eden tarafıydı Bursaspor. Topa sahipken özellikle rahat, usta ve kaliteli işler yaptılar." dedi. Kendisinin dikkat çektiği anlardan biri ise maçın üçüncü golü oldu; "Üçüncü gol belki antrenmanda bile kendi aramızda yemeyeceğimiz bir goldü" sözleriyle bu pozisyonu mental bir kırılma olarak nitelendirdi.

mental eksiklikler ve çıkarımlar:

Korkmaz, sözlerine maçın sadece teknik-taktik açıdan değil, mental açıdan da kaybedildiğini ekleyerek oyuncuların maç içinde fazla panik yaptığını ve strese girdiklerini belirtti. Ayrıca bu tür yüksek gerilimli maçların tecrübe edilmesi gerektiğini ve 1. Lig'de ilerledikçe maçların geriliminin artacağını, buna hazırlıklı olmaları gerektiğini söyledi.

OSMAN ZEKİ KORKMAZ

OSMAN ZEKİ KORKMAZ

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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