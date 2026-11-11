Kastamonu'da gençlerin doğayla buluştuğu proje standa yoğun ilgi oldu

Kastamonu'da proje standı ilgi odağı oldu

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen Şehitlerimiz İçin Her Bir Fidan, Geleceğimiz İçin Bin Nefes 2 projesi kapsamında açılan tanıtım standı, vatandaşlar ve öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü. Standı; Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği ile Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü birlikte işletti. Etkinlikte proje hakkında bilgi verilirken, proje logosunun yer aldığı tişörtler çocuklara ve davetlilere hediye edildi.

stand etkinliği ve bilgilendirme:

Stand ziyaretlerinde, proje amaçları ve uygulanacak fidan dikim programı hakkında kapsamlı bilgilendirme yapıldı. Katılımcılara dağıtılan tişörtler ve görsel materyallerin, etkinliğin hafızalarda kalıcı olmasını sağladığı belirtildi. Organizasyonda görev alan birimler, projenin yalnızca ağaçlandırma faaliyeti olmadığını; gençlerin doğayla bağ kurmasına ve çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmesine katkı sağlayacağını vurguladı.

okullarda fidan dikimi ve hedefler:

Proje kapsamında il genelinde öğrenim gören her yaştan öğrencinin katılımıyla fidan dikim etkinlikleri düzenlenmesi planlanıyor. Çalışmanın öncelikli hedefleri arasında ekolojik farkındalık ve çevresel sorumluluk bilincinin geliştirilmesi, gelecek nesillere daha güvenli ve yaşanabilir bir çevre bırakılması ve sürdürülebilir yaşam anlayışının yaygınlaştırılması yer alıyor. Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü, projenin genç nesillerin çevre bilincini güçlendirmede önemli katkı sağlamasını beklediklerini açıkladı.

Orman Bölge Müdürlüğü ile yürütülen iş birliği sayesinde saha çalışmaları ve dikim organizasyonlarının planlı şekilde yürütüleceği, öğrencilerin doğa ile daha fazla etkileşime geçerek sorumluluk duygusu kazanmasının hedeflendiği tekrarlandı. Etkinlik, katılımcıların kısa sürede gösterdiği yoğun ilgiyle kayıtlara geçti.

KASTAMONU İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN “ŞEHİTLERİMİZ İÇİN HER BİR FİDAN, GELECEĞİMİZ İÇİN BİN NEFES 2” PROJESİ KAPSAMINDA ÖĞRENCİLERDE ÇEVRE BİLİNCİ OLUŞTURMAK VE EKOLOJİK FARKINDALIĞI ARTIRMAK AMACIYLA AÇILAN STANDA YOĞUN İLGİ GÖSTERİLDİ.