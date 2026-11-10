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Kastamonu'da şarampole yuvarlanan kamyonetin sürücüsü yaşamını yitirdi

Kastamonu Bozkurt'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyonet şarampole devrildi; sıkışan 47 yaşındaki Şener Kaplan, hastanede hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 22:02

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kastamonu'da şarampole yuvarlanan kamyonetin sürücüsü yaşamını yitirdi

Kaza detayı:

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, Kastamonu-Bozkurt kara yolu Bahçe Küme Evleri mevkisinde meydana gelen kazada bir kamyonet şarampole yuvarlandı. Olayda sürücü Şener Kaplan (47) araç içinde sıkıştı.

Edinilen bilgiye göre, 16 APD 659 plakalı kamyonetin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve araç yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kurtarma ve müdahale:

İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücüyü kurtarmak için müdahale etti ve sıkışan kişi ekiplerin çalışması ile araçtan çıkarıldı. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıyı Bozkurt-Abana Devlet Hastanesine sevk etti.

Hastanede yapılan müdahalelere rağmen, ağır yaralı olarak getirilen Şener Kaplan kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Soruşturma sürüyor:

Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Yetkililer, olay yerinde yapılan ilk tespitler doğrultusunda kaza nedenini belirlemeye çalışıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine bölgeye yönlendirilen ekiplerin müdahalesi ve olay yeri çalışmaları tamamlandığında soruşturmanın bir sonraki aşamasına geçilecek.

KASTAMONU’NUN BOZKURT İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN KAMYONET, ŞARAMPOLE DEVRİLDİ. KAZADA ARAÇTA...

KASTAMONU’NUN BOZKURT İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN KAMYONET, ŞARAMPOLE DEVRİLDİ. KAZADA ARAÇTA SIKIŞAN SÜRÜCÜ ŞENER KAPLAN, KALDIRILDIĞI HASTANEDE YAPILAN MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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