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Erdoğan ve Berdimuhammedov Antalya'da enerji ve yatırım ekseninde iş birliğini güçlendirme mesajı

Erdoğan, COP31 için Antalya'da bulunan Türkmenistan lideri Berdimuhammedov ile enerji, ticaret ve savunma sanayii alanlarında iş birliğini ele aldı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 22:02

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EDİTÖR: Merve Çelik

Erdoğan ve Berdimuhammedov Antalya'da enerji ve yatırım ekseninde iş birliğini güçlendirme mesajı

Erdoğan ile Berdimuhammedov Antalya'da bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesi kapsamında Antalya'da bulunan Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ile görüşme gerçekleştirdi. İki lider, Türkiye-Türkmenistan ilişkilerinin güçlendirilmesi ve bölgesel ile küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

görüşmenin gündemi:

İletişim Başkanlığı'nın paylaşımına göre Erdoğan, ilişkilerin seviyesinin yükseltilmesi için adımlar atılmaya devam edileceğini vurguladı. Görüşmede özellikle enerji, ticaret, savunma sanayii ve yatırım alanlarının öncelikli olduğu belirtildi. İki ülke arasında bu alanlarda iş birliğinin artırılmasına dönük çalışmaların yoğunlaştırılmasının gerekliliği üzerinde duruldu.

ileriye dönük mesajlar:

Paylaşılan açıklamada ayrıca Erdoğan'ın, Türk Devletleri Teşkilatı'nın giderek güçlendiğini ve Ankara Zirvesi'nde teşkilatın stratejik öneminin daha fazla kabul gördüğünün ortaya konduğunu ifade ettiği aktarıldı. Cumhurbaşkanı'nın, Türkmenistan'ın Aile Meclisimize üye olarak katılmasının temenni edildiğini belirtmesi, iki ülke ilişkilerinin çok yönlü geliştirilmesine işaret ediyor.

Görüşme, Antalya'daki zirve çerçevesinde gerçekleşen temasların bir parçası olarak kayda geçti ve tarafların yakın dönemli iş birliği takvimi üzerinde mutabakata varması bekleniyor.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, TÜRKMENİSTAN MİLLİ LİDERİ VE HALK MASLAHATI BAŞKANI GURBANGULU...

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, TÜRKMENİSTAN MİLLİ LİDERİ VE HALK MASLAHATI BAŞKANI GURBANGULU BERDİMUHAMMEDOV İLE BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİ.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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