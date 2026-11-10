Tırlarda sahte plakayla organize kaçakçılık iddiasına operasyon

Kocaeli merkezli operasyonun kapsamı:

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında araç ve ihracat yükü kaçakçılığı iddiasıyla başlatılan çalışmada, Kocaeli merkezli teknik takip ve saha araştırmaları sonucunda şüphelilerin yurt dışından getirilen tırların plakalarını söküp yerine farklı plakalar taktıkları belirlendi. İncelemede, araçların ülkeye girişlerinin gümrük görevlilerine sahte araç takip sistemleriyle bildirildiği tespit edildi.

kaçakçılık yöntemi:

Şüphelilerin, tırların plaka ve şasi bilgilerini değiştirerek takip izlerini kaybettirdiği ve bazı araçların Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarıyla yanıltıldığı saptandı. Teknik takip ve saha çalışmaları ayrıca kaçırılan tırların Konya'ya götürülüp parçalandığını ve parçaların yedek parça veya bilgiler değiştirilerek piyasaya sürüldüğünü ortaya koydu.

ele geçirilen malzeme ve araçlar:

Soruşturma kapsamında, ihraç için hazırlanan 21 ton saf asetik asit ile Gürcistan'a sevk edilmek üzere yola çıkan 86 bin 12 metrekare kumaşın Türkiye içinde kaçırıldığı; Rusya'ya ihraç edilmek üzere sevk edilen 19 bin 760 kilogram kumaş kimyasalının ise kaçırılmaya çalışıldığı sırada ele geçirildiği bildirildi. Çalışmalarda kaçakçılık faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen 2 çekici ve 3 dorse ile şasi bilgileri değiştirilen 12 çekici olmak üzere toplam 14 çekici ve 3 dorse'ye el konuldu.

operasyon ve gözaltılar:

Gebze Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kocaeli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla 10 Kasım'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda İstanbul'da 4, Kocaeli'de 1, Sakarya'da 1, Şırnak'ta 3, Konya'da 2, Bolu'da 1 ve Edirne'de 1 olmak üzere 13 şüpheli yakalandı. Başka bir suçtan tutuklu bulunan 1 şüphelinin de soruşturmaya dahil edilmesiyle toplam 14 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Soruşturmanın ve adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

KOCAELİ MERKEZLİ 7 İLDE DÜZENLENEN KAÇAKÇILIK OPERASYONUNDA 13 ŞÜPHELİ YAKALANDI. YURT DIŞINDAN GETİRİLEN TIRLARIN PLAKA VE ŞASİ BİLGİLERİNİ DEĞİŞTİREREK KAÇAKÇILIK YAPTIKLARI BELİRLENEN ŞÜPHELİLERİN 20 AYRI OLAYA KARIŞTIĞI TESPİT EDİLİRKEN, 14 ÇEKİCİ VE 3 DORSEYE EL KONULDU.