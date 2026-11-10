karapınar kara yolunda minibüs tıra arkadan çarptı, yaralananlar hastaneye kaldırıldı

karapınar kara yolunda minibüsün tıra arkadan çarpması

Konya'nın Karapınar ilçesinde gerçekleşen kazada bir minibüs, aynı yönde ilerleyen tıra arkadan çarparak çok sayıda kişinin yaralanmasına neden oldu. Kaza, Karapınar-Konya kara yolunda meydana geldi.

kaza ayrıntıları:

Edinilen bilgiye göre, Konya istikametinden Karapınar yönüne seyreden 63 ALR 684 plakalı minibüsü İ.A. yönetiyordu. Minibüs, aynı yönde ilerleyen ve R.Ç. idaresindeki çekiciye bağlı 42 ALF 724 plakalı yarı römorka arkadan çarptı.

Kaza dolayısıyla ilk bildirime göre 8 kişi yaralanırken; edinilen ayrıntılarda minibüs sürücüsü İ.A. ile birlikte, 2'si çocuk olmak üzere toplam 7 kişinin yaralandığı ifade edildi.

müdahale ve soruşturma:

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili yetkililer tarafından tahkikat başlatıldı.

KONYA’NIN KARAPINAR İLÇESİNDE MİNİBÜS İLE TIRIN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 8 KİŞİ YARALANDI.