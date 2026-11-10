Alanyaspor'da yeni vizyon: Uğur Uçar ile yetiştiren ve yarışan takım hedefi

göreve geliş ve imza töreni:

Corendon Alanyaspor, teknik direktörlük görevine getirilen Uğur Uçar ile 2027-2028 sezonunun sonuna kadar sürecek resmi sözleşmeyi Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yapılan törenle açıkladı. Törene kulüp yetkilileri ile yönetim kurulu üyeleri katıldı; Uçar törenin ardından turuncu-yeşilli formaya bağlılığını resmen duyurdu.

yönetimden değerlendirme:

Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, imza töreninde önceki dönemde takımı çalıştıran Joao Pereira'nın yaklaşık iki yıl boyunca kulübe katkı sağladığını belirtti. Ayrılık sürecinin ardından yapılan değerlendirme ve görüşmeler sonucunda yeni teknik adam tercihlerinin tamamlandığını söyleyen Çavuşoğlu, Uçar için "hedefleri olan, çalışkan ve yeni nesil teknik adamlardan biri" ifadelerini kullandı. Başkan, Uçar'ın belirlediği hedeflerin üzerine koyarak kulübü daha yukarılara taşıyacağına inandıklarını ve kendisine güvendiklerini vurguladı.

uğur uçar'ın hedefleri ve yaklaşımı:

Yeni çalıştırıcı Uğur Uçar, Alanyaspor camiasının hem Türkiye hem de dünya futboluna önemli teknik adamlar ve oyuncular kazandırdığını hatırlatarak, bu mirası sürdürecek bir proje vaat etti. Uçar, kendisine duyulan güven için başkan ve yönetim kuruluna teşekkür ederek, "Biz de bunun karşılığını vermek için buradayız. Hem oyuncu yetiştiren hem de yarışan bir takım olacağız. Oynadığı futbolla adından söz ettiren bir Alanyaspor ortaya koyacağız" şeklinde konuştu.

Uçar'ın vurguladığı öncelikler arasında altyapı ile entegrasyon, genç oyunculara fırsat tanınması ve lig mücadelesinde süreklilik sağlamak yer alıyor. Yönetimin beklentisi ise istikrarı koruyup kulübün sportif ve yapısal hedeflerine uygun bir çizgi oluşturmak. İmza töreni, hem camia hem de taraftarlar nezdinde yeni sezon için umut ve beklenti yarattı.

Şimdi gündemde uygulama ve planların saha sonuçlarına dönüşmesi var; önümüzdeki dönem Alanyaspor'un hem yetiştirme hem rekabet ekseninde nasıl bir performans ortaya koyacağı yakından takip edilecek.

CORENDON ALANYASPOR, TEKNİK DİREKTÖR UĞUR UÇAR İLE 2027-2028 SEZONUNUN SONUNA KADAR SÖZLEŞME İMZALADI. CENGİZ AYDOĞAN TESİSLERİ’NDE DÜZENLENEN İMZA TÖRENİNDE KONUŞAN KULÜP BAŞKANI HASAN ÇAVUŞOĞLU, UÇAR’A GÜVENDİKLERİNİ BELİRTİRKEN, GENÇ TEKNİK ADAM İSE ALANYASPOR’U HEM YETİŞTİREN HEM DE YARIŞAN BİR TAKIM HALİNE GETİRECEKLERİNİ SÖYLEDİ.