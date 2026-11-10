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Bakırköy kavşağında motosiklet bariyere çarptı, sürücü hastaneye kaldırıldı

Bakırköy'de kontrolden çıkan 34 GIG 364 plakalı motosiklet bariyere çarptı, sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Ekipler sevk edildi.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 21:54

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bakırköy kavşağında motosiklet bariyere çarptı, sürücü hastaneye kaldırıldı

Bakırköy kavşağında motosiklet bariyere çarptı, sürücü hastaneye kaldırıldı

Olay, saat 20.00 sıralarında Bakırköy Yeşilköy Mahallesi Rauf Orbay Caddesi ile Yeşilyurt İstasyon Caddesi’ndeki yol ayrımı üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 34 GIG 364 plakalı motosiklet sürücüsü, bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

kaza sonrası müdahaleler:

Kaza yerinde görevli ekipler ilk müdahaleyi ve güvenlik önlemlerini aldı. Bariyere çarpan motosiklet, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

görevlilerin çalışması:

Polis ve diğer ekipler, çevrede güvenlik tedbirleri uygulayarak olay yerine müdahale etti ve çalışmalarını yürüttü. Yaralının sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

KAZA SONRASI MOTOSİKLET

KAZA SONRASI MOTOSİKLET

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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