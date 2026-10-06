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Kastamonu'da uyuşturucu baskınında bir şüpheli tutuklandı

Kastamonu jandarmasının operasyonunda 4 gram metamfetamin, sentetik ecza hapı, terazi ve çok sayıda telefon ele geçirildi; 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 12:34

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kastamonu'da uyuşturucu baskınında bir şüpheli tutuklandı

Kastamonu'da jandarma operasyonu

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapanlara yönelik yürütülen çalışmada bir operasyon gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda ele geçirilen materyaller incelemeye alındı ve şüpheliler hakkında adli süreç başlatıldı.

operasyonun bulguları:

Operasyonda 4 gram metamfetamin, 5 adet sentetik ecza hapı, 1 adet hassas terazi, 5 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 9 adet pürmüz tipi çakmak ile 39 adet cep telefonu ve SIM kartı ele geçirildi.

soruşturma ve adli süreç:

Olayla bağlantılı olarak toplam 5 şüpheli gözaltına alındı. İfadeleri ve işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi; yapılan yargılamalar sonucunda 5 kişiden 1'i tutuklandı, diğer şüpheliler hakkındaki işlemler devam ediyor.

KASTAMONU&#039;DA JANDARMA EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 5...

KASTAMONU'DA JANDARMA EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 5 ŞÜPHELİDEN 1'İ TUTUKLANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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