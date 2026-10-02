kavga sonrası kastamonu şeker fabrikasında yargılama devam ediyor

olayın kısa özeti:

7 Temmuz 2025 tarihinde Kastamonu Şeker Fabrikasında meydana gelen olayda, fabrikada özel güvenlik görevlisi olarak çalışan A.Y. ile mesai arkadaşları A.E. ve S.D. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.Y., yanında bulundurduğu silahla ateş ederek A.E. ve S.D.'yi yaraladı. Olay sonrası jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan A.Y., tutuklanarak Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında açılan "kasten öldürme" suçundan yargılanmaya başlandı.

duruşmada öne çıkan talepler:

Duruşmada hazır bulunan sanık A.Y., tahliyesini talep ederek mahkemeden, "Şeker Fabrikasındaki görüntülerin" ve "idari tahkikat dosyasının evraklarının dosyaya alınmasını" istemesini bildirdi. Sanığın avukatı, müvekkilinin 15 aydır tutuklu olduğunu belirterek tahliye ya da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını talep etti.

yaralının tedavi süreci ve rapor iddiaları:

Olayda yaralanan A.E.'nin avukatı, Gazi Üniversitesi Hastanesi'nden gelen 271 sayfalık raporun, A.E.'ye ait iki aylık tedavi sürecini içerdiğini belirtti. Avukatın açıklamasına göre A.E. 15'in üzerinde operasyon geçirdi ve şu an kas zayıflığı nedeniyle kas nakli bekliyor. Bu durum göz önünde bulundurulduğunda, Adli Tıp Kurumu'ndan olaya ilişkin organ kaybına yönelik bir rapor çıkabileceği kanaati oluştuğu ifade edildi.

Mahkeme heyeti, olayla ilgili idari tahkikat dosyasının fabrikadan istenmesine karar vererek duruşmayı erteledi. Mahkeme süreci, talep edilen evrakların dosyaya girmesi ve raporların değerlendirilmesine bağlı olarak devam edecek.

“KASTAMONU ŞEKER FABRİKASI’NDA ÇIKAN TARTIŞMA NETİCESİNDE MESAİ ARKADAŞLARINI SİLAHLA VURARAK YARALAYAN ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN YARGILANMASINA DEVAM EDİLDİ.”