Dolar 49,1398 +0,13%
Euro 55,3174 +0,18%
Bist 12.340,52 +0,75%
Altın Gram 6.655,40 +0,25%
EUR/USD 1,1252 +0,07%
Brent Petrol 99,44 -2,81%
--°

kavga sonrası kastamonu şeker fabrikasında yargılama devam ediyor

Kastamonu Şeker Fabrikası'nda 7 Temmuz 2025'te mesai arkadaşlarını silahla yaralayan güvenlik görevlisi A.Y.'nin yargı süreci, görüntü ve idari dosya talebiyle sürdü.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 11:09

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

kavga sonrası kastamonu şeker fabrikasında yargılama devam ediyor

olayın kısa özeti:

7 Temmuz 2025 tarihinde Kastamonu Şeker Fabrikasında meydana gelen olayda, fabrikada özel güvenlik görevlisi olarak çalışan A.Y. ile mesai arkadaşları A.E. ve S.D. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.Y., yanında bulundurduğu silahla ateş ederek A.E. ve S.D.'yi yaraladı. Olay sonrası jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan A.Y., tutuklanarak Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında açılan "kasten öldürme" suçundan yargılanmaya başlandı.

duruşmada öne çıkan talepler:

Duruşmada hazır bulunan sanık A.Y., tahliyesini talep ederek mahkemeden, "Şeker Fabrikasındaki görüntülerin" ve "idari tahkikat dosyasının evraklarının dosyaya alınmasını" istemesini bildirdi. Sanığın avukatı, müvekkilinin 15 aydır tutuklu olduğunu belirterek tahliye ya da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını talep etti.

yaralının tedavi süreci ve rapor iddiaları:

Olayda yaralanan A.E.'nin avukatı, Gazi Üniversitesi Hastanesi'nden gelen 271 sayfalık raporun, A.E.'ye ait iki aylık tedavi sürecini içerdiğini belirtti. Avukatın açıklamasına göre A.E. 15'in üzerinde operasyon geçirdi ve şu an kas zayıflığı nedeniyle kas nakli bekliyor. Bu durum göz önünde bulundurulduğunda, Adli Tıp Kurumu'ndan olaya ilişkin organ kaybına yönelik bir rapor çıkabileceği kanaati oluştuğu ifade edildi.

Mahkeme heyeti, olayla ilgili idari tahkikat dosyasının fabrikadan istenmesine karar vererek duruşmayı erteledi. Mahkeme süreci, talep edilen evrakların dosyaya girmesi ve raporların değerlendirilmesine bağlı olarak devam edecek.

“KASTAMONU ŞEKER FABRİKASI’NDA ÇIKAN TARTIŞMA NETİCESİNDE MESAİ ARKADAŞLARINI SİLAHLA VURARAK...

“KASTAMONU ŞEKER FABRİKASI’NDA ÇIKAN TARTIŞMA NETİCESİNDE MESAİ ARKADAŞLARINI SİLAHLA VURARAK YARALAYAN ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN YARGILANMASINA DEVAM EDİLDİ.”

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Eyüpsultan operasyonunda sağlık kontrolü sonrası şüpheliler Ankara'ya gönderildi
images

Kahramanmaraş merkezli silah ticaretine operasyon: 3 tutuklama
images

kahramanmaraş merkezli silah ticaretinde üç şüpheli tutuklandı
images

Yeniköy’de jandarmanın suçüstü müdahalesiyle 6 kişilik kaçak kazı grubu yakaland...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Vodafone ve Samsung'dan 5G erişimini genişleten yeni iş birliği

Eyüpsultan operasyonunda sağlık kontrolü sonrası şüpheliler Ankara'ya gönderildi

Yeşilyurt bilim merkezi temmuzdan bu yana 1.500 öğrenciye ulaştı

KAYS işlemlerine yönelik randevusuz teknik yardım masaları kuruluyor

TREND HABERLER

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Kayseri organize sanayi bölgesinde helezon konveyöre sıkışan işçi yaşamını yitirdi

Jandarmanın Selçuk baskınında 60 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı