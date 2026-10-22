Sürücü hakimiyetini kaybeden otomobil bariyere çarptı: iki kişi yaralandı

Kaza detayları:

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde, Müezzinler Mahallesi'nde meydana gelen kazada, G. S. yönetimindeki 54 SG 002 plakalı Toyota marka otomobil yol kenarındaki bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan sürücü G. S. ile yolcu M. K. hafif şekilde yaralandı.

Olayın oluş biçimi ve ilk değerlendirme:

Edinilen bilgilere göre kaza, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleşti. Yaralanan iki kişinin durumunun hafif olduğu, olay yerinde ilk müdahalelerin yapıldığı ve sağlık durumlarının kontrol altında tutulduğu belirtildi.

Soruşturma ve yol güvenliği:

Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Olayla ilgili resmi soruşturma sürerken, yetkililer trafik güvenliğine ilişkin önlemlerin önemine dikkat çekti. Kazanın nedenine ilişkin kesin bulgular inceleme tamamlandığında paylaşılacak.

KAYNARCA İLÇESİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLÜNDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN YOL KENARINDAKİ BARİYERE ÇARPTI