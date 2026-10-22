Dolar 49,6236 +0,01%
Euro 55,7045 -0,18%
Bist 11.470,11 -0,92%
Altın Gram 6.522,14 -1,49%
EUR/USD 1,1208 -0,24%
Brent Petrol 111,63 +2,58%
--°

Sürücü hakimiyetini kaybeden otomobil bariyere çarptı: iki kişi yaralandı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesi Müezzinler Mahallesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı 54 SG 002 plakalı Toyota bariyere çarptı; iki kişi hafif yaralandı.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 13:37

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Sürücü hakimiyetini kaybeden otomobil bariyere çarptı: iki kişi yaralandı

Kaza detayları:

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde, Müezzinler Mahallesi'nde meydana gelen kazada, G. S. yönetimindeki 54 SG 002 plakalı Toyota marka otomobil yol kenarındaki bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan sürücü G. S. ile yolcu M. K. hafif şekilde yaralandı.

Olayın oluş biçimi ve ilk değerlendirme:

Edinilen bilgilere göre kaza, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleşti. Yaralanan iki kişinin durumunun hafif olduğu, olay yerinde ilk müdahalelerin yapıldığı ve sağlık durumlarının kontrol altında tutulduğu belirtildi.

Soruşturma ve yol güvenliği:

Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Olayla ilgili resmi soruşturma sürerken, yetkililer trafik güvenliğine ilişkin önlemlerin önemine dikkat çekti. Kazanın nedenine ilişkin kesin bulgular inceleme tamamlandığında paylaşılacak.

KAYNARCA İLÇESİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLÜNDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN YOL KENARINDAKİ BARİYERE...

KAYNARCA İLÇESİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLÜNDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN YOL KENARINDAKİ BARİYERE ÇARPTI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kars'ta köy okulunda öğrencilere güvenlik ve dijital farkındalık eğitimi
images

3 gündür kayıp olan 17 yaşındaki öğrenci serik'te bulundu
images

Pazar'da kavşakta çarpışma: Karayolları kamyonu ile otomobilde baba ve kızı yara...
images

Vezirköprü'de mutfakta başlayan yangın itfaiyenin ani müdahalesiyle kontrol altı...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kars'ta Sarıkamış mahallesinde yedi ayı çöpleri karıştırdı

Kars'ta köy okulunda öğrencilere güvenlik ve dijital farkındalık eğitimi

3 gündür kayıp olan 17 yaşındaki öğrenci serik'te bulundu

Çerçioğlu'na tebrik ziyareti: Aydın Gazeteciler Cemiyeti başarılarını kutladı

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

Kazım Karabekir'de ilk Süper Lig randevusu: Erzurumspor FK ile Eyüpspor karşılaşıyor

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi