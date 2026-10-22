Gazimağusa'da inşaattan düşen lise öğrencisi yoğun bakımda yaşamını yitirdi

Olayın ayrıntıları:

KKTC Polis Basın Subaylığı'nın açıklamasına göre olay, 16 Ekim saat 01.40 sıralarında Gazimağusa'da meydana geldi. İskele Ticaret Lisesi öğrencisi 16 yaşındaki Emil Pinzari, inşaat halindeki bir binanın üçüncü katında bulunduğu sırada dengesini kaybederek düştü.

Ağır yaralanan genç öğrenci, hızla Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Tedavi ve ölüm:

Pinzari, yaklaşık beş günlük yoğun bakım tedavisinin ardından, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 21 Ekim Çarşamba günü yaşamını yitirdi.

Aile ve okul çevresindeki tepkiler:

16 yaşındaki öğrencinin ani ölümü, ailesi, okul arkadaşları ve yakın çevresinde derin üzüntüye neden oldu. Olayla ilgili resmi açıklama polis tarafından yapıldı ve sosyal çevrede büyük bir yasa yol açtı.

LİSE ÖĞRENCİSİ EMİL PİNZARİ (16) HAYATINI KAYBETTİ.