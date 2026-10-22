Kocaköy'de sigarayı bırakmaya yönelik yeni merkez hizmete açıldı

Kocaköy Devlet Hastanesinde yeni sigara bırakma birimi

Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesinde, tütün ve tütün ürünleriyle mücadele kapsamında Kocaköy Devlet Hastanesi bünyesinde yeni bir hizmet devreye alındı. Sigara Bırakma Polikliniği, sigarayı bırakmak isteyenlere profesyonel destek ve izlem imkânı sağlamak üzere açıldı. Hizmet, Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülmektedir.

Poliklinikte sunulan hizmetler:

Poliklinikte başvuran vatandaşlara öncelikle bağımlılık düzeyinin değerlendirilmesi yapılıyor. Muayene, bireysel danışmanlık ve davranışsal destek programları ile kişiye özel bırakma planları hazırlanıyor. Gerektiğinde uygun medikal tedavi yöntemleri uygulanarak süreç hekim kontrolünde takip ediliyor. Hizmeti veren ekipte Uzm. Dr. Mahmut Yılmaz yer alıyor ve hastaların düzenli takibi, nükslerin önlenmesi ile kalıcı başarı hedefleniyor.

Yetkililerin değerlendirmesi:

Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Emre Asiltürk, koruyucu sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılmasına önem verdiklerini vurgulayarak, sigara kullanımının başta kalp-damar ve solunum yolu hastalıkları ile kanser olmak üzere pek çok ciddi sağlık sorununun önlenebilir risk faktörü olduğunu hatırlattı. Asiltürk, Sağlık Bakanlığı'nın koruyan sağlık anlayışı doğrultusunda vatandaşların hastalıklardan korunma süreçlerinde de yanlarında olmayı önemsediklerini belirtti.

Yetkililer, polikliniğin ilçede yaşayanların bu hizmete kendi yerleşim yerlerinde ulaşmalarını sağlayacağını; amaçlarının sigarayı bırakmak isteyen herkese bilimsel yöntemlerle destek vermek ve tütün bağımlılığıyla mücadeleyi il merkeziyle sınırlamadan sürdürebilmek olduğunu ifade etti.

DİYARBAKIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNASYONUNDA HİZMETE AÇILAN POLİKLİNİKTE, UZM. DR. MAHMUT YILMAZ TARAFINDAN SİGARA BAĞIMLILIĞIYLA MÜCADELE ETMEK İSTEYEN VATANDAŞLARA YÖNELİK MUAYENE, DANIŞMANLIK VE TEDAVİ HİZMETLERİ SUNULUYOR.