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Dilovası'nda raflardan kasaya tüketici hakları için kapsamlı market denetimi

Dilovası Belediyesi marketlerde son kullanma tarihleri, hijyen ve ürün muhafazası ile reyon-kasa fiyat uyumunu denetleyip tüketici haklarını koruyor.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 13:41

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Dilovası'nda raflardan kasaya tüketici hakları için kapsamlı market denetimi

Dilovası'da yapılan denetimler

Dilovası Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde yürüttüğü denetimlerle halk sağlığını ve tüketici haklarını korumaya devam ediyor. Gerçekleştirilen kontrollerde, raflara sunulan ürünlerin son kullanma tarihleri titizlikle incelendi; aynı zamanda mağaza içi temizlik, ürünlerin muhafaza şartları ve raf düzenine ilişkin hususlar değerlendirildi.

Raf ve kasa fiyatları karşılaştırıldı:

Denetimler sırasında ekipler, reyon etiketlerinde yer alan fiyatlarla kasada uygulanan fiyatları karşılaştırdı. İşletme yetkililerine, etiketlerin tüketiciyi yanıltmayacak şekilde açık, okunabilir ve güncel olması gerektiği hatırlatıldı. Belediye, vatandaşların ekonomik haklarının korunması amacıyla fiyat etiketi kontrollerinin düzenli olarak sürdürüleceğini bildirdi.

Halk sağlığı önceliğimiz:

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, denetimlerin amacını halka verdiği önceliğe bağlayarak, ilçe sakinlerinin gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilmesinin önemine vurgu yaptı. Ömeroğlu, denetimlerin sadece mevzuata uyumu sağlamakla kalmayıp aynı zamanda halk sağlığını tehlikeye atabilecek uygulamaların önüne geçmeyi hedeflediğini belirtti.

Başkan Ömeroğlu, ayrıca işleyişe uygun davranan esnafa teşekkür ederek, denetimlerin cezalandırmadan önce bilgilendirme ve uyum sağlamaya yönelik olduğunu ifade etti. Vatandaşlardan gelen bildirimlerin de dikkate alınarak, şikayet ve önerilere açık bir denetim mekanizması işletileceği vurgulandı.

Belediye ekiplerinin kapsamlı incelemeleri; son kullanma tarihleri, hijyen kuralları, ürün muhafazası, etiketleme düzeni ve kasa-reyon uyumunu kapsıyor. Bu çok yönlü yaklaşım, tüketicinin güvenli ve şeffaf bir alışveriş deneyimi yaşaması amacıyla düzenli biçimde tekrarlanacak.

Denetimlerin devam edeceği belirtilirken, işletmelere mevzuata uygunluk ve temizlik konularında hassasiyet gösterilmesi hatırlatıldı. Vatandaşların soru ve şikâyetleri için ilgili birimlerle iletişime geçmeleri önerildi.

DİLOVASI’NDA MARKETLERE YÖNELİK DENETİMLERDE SON KULLANMA TARİHLERİ, HİJYEN KOŞULLARI VE...

DİLOVASI’NDA MARKETLERE YÖNELİK DENETİMLERDE SON KULLANMA TARİHLERİ, HİJYEN KOŞULLARI VE KASA-REYON FİYATLARI KONTROL EDİLEREK TÜKETİCİ HAKLARININ KORUNMASI İÇİN İNCELEME YAPILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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