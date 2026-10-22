Babylon satış ofisinde kurşunlu gerilim: taşeron sahibi 250 milyon lira alacak iddiasıyla gözaltında

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yapımı süren bir projeye ait Babylon satış ofisine silahlı saldırı düzenlendi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken satış ofisinde maddi hasar oluştu ve fail kısa sürede gözaltına alındı.

olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre, olay saat 11.00 sıralarında Nilüfer, Ertuğrul Mahallesindeki Babylon satış ofisinde meydana geldi. İddiaya göre inşaat projesinin demir işlerini üstlenen taşeron firmanın sahibi İ.B., yaklaşık 250 milyon lira tutarındaki alacağının ödenmediğini söyleyerek ofise geldi ve yanında getirdiği tabancayla ateş açtı.

Silah sesleri çevrede paniğe yol açtı, ofisin camlarında ve yapıda maddi zarar oluştu. Olay yerinde çok sayıda boş kovan ve kırılmış cam parçaları görüldü. Saldırıda kimsenin yaralanmadığı belirtildi.

soruşturma ve gözaltı:

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen İ.B.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

PROJEDE DEMİR İŞLERİNİ ÜSTLENEN TAŞERON FİRMANIN SAHİBİ İ.B., İDDİAYA GÖRE 250 MİLYON LİRALIK ALACAĞINI TAHSİL EDEMEDİĞİ GEREKÇESİYLE SATIŞ OFİSİNE TABANCAYLA ATEŞ AÇTI. SİLAH SESLERİ ÜZERİNE BÖLGEYE POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ.