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Kayseri'de hafif arama kurtarma ekibine AFAD destekli akreditasyon eğitimi

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli, AFAD ile düzenlenen altı eğitimi tamamlayıp sertifika alarak hafif arama kurtarma akreditasyonunu ilerletti.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 13:47

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Kayseri'de hafif arama kurtarma ekibine AFAD destekli akreditasyon eğitimi

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde arama kurtarma hazırlığı güçlendi

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Hafif Arama Kurtarma Ekibi personeli, AFAD iş birliğiyle planlanan eğitim programını başarıyla tamamladı. Program kapsamında düzenlenen bilgilendirme toplantısı ve sertifika takdim töreni kurumun eğitim salonunda gerçekleştirildi.

Eğitimin kapsamı:

AFAD ile ortak yürütülen ve ekip üyelerinin katıldığı toplam altı eğitimi kapsayan süreç, teorik ve uygulamalı aşamaları içerdi. Sertifika takdim programı Sporcu Eğitim Merkezi Toplantı Salonunda yapıldı ve sertifikalar İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı tarafından personellere sunuldu.

Katılımcı profili ve sonraki adımlar:

Eğitimlere il ve ilçe birimlerinde görev yapan güvenlik, destek, büro ve iklimlendirme personeli katıldı. Programda ekip kuruluşundan bu yana yürütülen çalışmalar değerlendirildi, akreditasyon sürecinin izlenecek aşamaları hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Ali İhsan Kabakcı, eğitimleri başarıyla tamamlayan personeli tebrik ederek afetlere hazırlık çalışmalarında üstlendikleri sorumluluğun önemine vurgu yaptı ve görevlerinde başarı diledi. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, kurumsal hazırlığı artırmak amacıyla Hafif Arama Kurtarma Ekibi’nin eğitim ve akreditasyon çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.

KAYSERİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN HAFİF ARAMA KURTARMA EKİBİ’NDE GÖREV...

KAYSERİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN HAFİF ARAMA KURTARMA EKİBİ’NDE GÖREV YAPAN PERSONEL; AFAD İŞ BİRLİĞİYLE DÜZENLENEN ALTI EĞİTİMİ BAŞARIYLA TAMAMLADI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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