Kavşakta çarpışma anı Manavgat'ta güvenlik kamerasında

Manavgat'ta kavşakta çarpışma güvenlik kamerasına yansıdı

Antalya'nın Manavgat ilçesi Sorgun Mahallesi'nde iki otomobilin kavşakta çarpıştığı anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde çarpışmanın anlık şiddeti ve araçların pozisyon değişimleri kayıt altına alındı.

Kaza ayrıntıları:

Edinilen bilgiye göre, Dilan Karataş K. yönetimindeki 07 ZCH 27 plakalı otomobil ile Şemsettin S. idaresindeki 07 AYN 857 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Olayın nedenine ilişkin detaylı bir açıklama yapılmadı; kazanın kesitleri güvenlik kamerası kayıtlarından incelenebiliyor.

Müdahale ve sürücülerin durumu:

Çarpışmanın ardından olay yerine 112 sağlık ekipleri ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Kazanın şokunu atan sürücüler, ilk değerlendirmede kendilerini iyi hissettiklerini belirterek hastaneye gitmeyi kabul etmedi.

Ekiplerin olay yerinden ayrılmasından kısa bir süre sonra sürücülerden Şemsettin S., boynunda ağrı hissettiğini bildirerek kendi imkânlarıyla hastaneye gitti. Polis ekipleri kaza ile ilgili tutanak tuttu ve görüntüleri incelemeye aldı.

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA SÜRÜCÜLERDEN BİR TANESİ TEDBİR AMAÇLI HASTANEYE GİTTİ. KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.