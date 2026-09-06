Sivas'ta otomobil şarampole çıktı: sürücü ve 4 yolcu hafif yaralandı

kaza detayları:

Sivas-Kayseri karayolu Mescitli köyü yakınlarında saat 16.00 civarında, Sivas istikametine seyir halindeki, T.C. sevk ve idaresindeki 34 EIU 600 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücünün hakimiyeti kaybetmesi sonucu şarampole çıktı. Olay yerinde ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

yaralıların durumu:

Kazada araçta bulunan sürücü ile birlikte toplam 4 yolcu hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Sivas'taki hastanelere sevk edildi ve yapılan kontrollerde sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

soruşturma devam ediyor:

Kaza ile ilgili trafik ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. Kazanın oluş nedeni ve olası ihmallerin tespiti için çalışmalar sürüyor.

SİVAS’TA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL ŞARAMPOLE ÇIKTI, KAZADA ARAÇTA BULUNAN SÜRÜCÜ VE 4 YOLCU YARALANDI.