Porsuk kıyısında kültür, müzik ve atölye coşkusu sürdü

Porsuk’ta festivalin dördüncü günü devam etti

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından "2026 Eskişehir Yılı" etkinlikleri kapsamında bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası Eskişehir Porsuk Festivali, dördüncü gününde de şehir genelinde bir dizi etkinlikle sürdü. "Porsuk Akıyor, Dünya Eskişehir’de Buluşuyor" mottosuyla gerçekleştirilen organizasyon; Sümerpark ve İskele 26 başta olmak üzere kent merkezinde sanat, müzik, spor, söyleşi ve sinema buluşmalarına ev sahipliği yaptı.

Festival alanını ziyaret eden Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Yeni Parti Milletvekili Utku Çakırözer, Yeni Parti İl Başkanı Talat Yalaz ve Sümer Mahalle Muhtarı Yeşim Yüksel, standları gezerek katılımcılarla sohbet etti ve etkinliklerdeki coşkuyu yerinde gözlemledi.

Porsuk’un kıyısında buluşma:

Başkan Ünlüce, Porsuk’un kıyısında farklı kültürlerin ve disiplinlerin bir araya gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Porsuk’un kent yaşamındaki önemine vurgu yaptı. Ziyaret sırasında festival alanındaki eserleri inceleyen Ünlüce, kente gelen uluslararası konuklarla paylaşılan anların festivalin en değerli kazanımlarından olduğunu belirtti.

spor, atölye ve sürdürülebilirlik:

Güne Sümerpark’ta düzenlenen Nehir Yogası ile başlayan katılımcılar, Hilal Kartal eşliğinde Porsuk atmosferinde zinde bir başlangıç yaptı. Festival kapsamında açılan Sanat Çalıştayı'nda "Atıktan Sanata Heykel Atölyesi" ve "Baycan Dalga Atölyesi" gibi uygulamalı etkinlikler gün boyu devam etti. Atık malzemelerin sanat eserlerine dönüştürüldüğü atölyeler, hem çocukların hem yetişkinlerin ilgisini çekerken festivalde sürdürülebilirlik ve yaratıcılık öne çıktı.

Uluslararası Sanat Çalıştayı'nda yer alan "Nehir Şövaleleri" projeleriyle farklı ülkelerden gelen sanatçılar, 2026 Eskişehir Yılı ve Porsuk Çayı teması etrafında üretimlerini sürdürdü; çalışmalar yavaş yavaş somut eserler haline geldi.

müzik, performans ve sürpriz gösteriler:

Gün boyunca süren Red Bull aktivasyonları katılımcılara eğlenceli anlar sunarken akşam programı müzik etkinlikleriyle renklendi. Cengohaus, DJ Alihan Durmaz ve Yeşim Ceylan gibi isimlerin performansları Sümerpark’ı müzik merkezine dönüştürdü. Akşam saatlerinde Porsuk kıyısında sahne alan Petunya mini konseri ile izleyicilere keyifli anlar yaşatıldı. Ayrıca Auradans Atölyesi tarafından gerçekleştirilen sürpriz tango gösterisi, festival alanına romantik bir atmosfer kattı.

söyleşi ve tiyatro etkinlikleri:

İskele 26’da düzenlenen "Nehir Sohbetleri" programı büyük ilgi gördü. Prof. Dr. Medine Sivri "Yunus Emre" başlıklı söyleşide şairin düşünce dünyasını ele alırken, gazeteci ve belgeselci Güven İslamoğlu "Sürdürülebilir Yaşam Mümkün mü?" başlıklı konuşmasında doğa ve çevre üzerine değerlendirmelerde bulundu. Söyleşiye Başkan Ünlüce ve diğer yetkililer de katılarak katkı verenlere teşekkür etti; Ünlüce, Porsuk’un kıyısından geleceğe güçlü bir mesaj verildiğini, suya ve doğaya sahip çıkmanın ortak sorumluluk olduğunu vurguladı.

Tiyatro sahneleri de ailelerden ve çocuklardan yoğun ilgi gördü. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın "Rüzgârda Savrulan Yapraklar" adlı çocuk oyunu minik izleyicilere eğlenceli anlar yaşatırken, Doğaçlama Tiyatro "Kim Sahne" interaktif performansıyla kahkahalar eşliğinde ilerledi.

Günün kapanışı ise Nehir Sineması'nda Porsuk kıyısında açık hava gösterimiyle yapıldı; izleyiciler "Aile Arasında" filmini Porsuk manzarası eşliğinde izledi.

Uluslararası Eskişehir Porsuk Festivali, kent genelindeki etkinliklerle Eskişehirlilere ve kente gelen yabancı misafirlere unutulmaz anlar yaşatmaya devam edecek. Festival programı, 6 Eylül Pazar günü de farklı etkinliklerle sürecek.

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN “2026 ESKİŞEHİR YILI” ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA BU YIL İLK KEZ DÜZENLENEN ULUSLARARASI ESKİŞEHİR PORSUK FESTİVALİ, DÖRDÜNCÜ GÜNÜNDE DE KENTİN DÖRT BİR YANINDA BİRBİRİNDEN RENKLİ ETKİNLİKLERLE DEVAM ETTİ.