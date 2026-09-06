Egemenlik tartışması: Özdemir Yunanistan-İsrail iş birliğini eleştirdi

MHP Kayseri kongresinde vurgulanan başlıklar

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, MHP Kayseri İl Başkanlığı 15. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada Türkiye'nin son dönemdeki siyasi ve güvenlik kazanımlarını değerlendirdi. Özdemir, hem toplumsal birlik hem de dış politikada elde edilen başarıların altını çizdi ve bu gelişmelerin arkasında partisinin ve devlet aklının duran iradeyi gördüğünü belirtti.

terörsüz Türkiye vurgusu:

Özdemir, konuşmasında genel başkanın 22 Ekim 2024 tarihinde Meclis zemininde dile getirdiği 'terörsüz Türkiye' hedefinin önemine değindi ve bunun toplumsal huzur ile milli birliğe katkısını anlattı. Türkiye'nin terörle mücadele, kamu düzeninin tesis edilmesi ve toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi açısından kaydettiği mesafeyi 86 milyonun ortak kazanımı olarak niteledi.

Konuşmasında ayrıca bölgesel gelişmelere dikkat çeken Özdemir, Suriye, Gazze, Lübnan, İran, Irak, Yemen ve Katar başta olmak üzere yaşanan çatışma ve müdahalelerin Türkiye'yi de doğrudan etkilediğini söyledi. 'Türk aklı' ifadesiyle, Ankara merkezli stratejilerin sahada sonuç verdiğini ve bu sayede sınır güvenliğinin sağlandığını, Mehmetçiklerin zarar görmeden tehditlerin bertaraf edildiğini vurguladı. Özdemir, PKK'nın Suriye kolu YPG-SDG'nin gündemden düştüğünü ve normalleşme yönünde adımların atılmaya başlandığını kaydetti.

ege'de egemenlik ve Yunanistan eleştirisi:

Özdemir, Ege Denizi'ndeki egemenlik tartışmalarına da geniş yer verdi. Komşu ülke olarak Yunanistan'ın son dönemdeki tutumunu, 'iyi komşuluk' çerçevesine uymayan bir yaklaşım olarak nitelendirdi ve özellikle Lozan Barış Antlaşması 1923 ile 1946 Paris Antlaşması hükümlerine atıfta bulundu. Anılan antlaşmalar çerçevesinde 12 Ada'nın statüsüne değinen Özdemir, bu adalarda silah ve taarruzi sistem bulundurulamayacağına dikkat çekti.

Özdemir, Yunanistan için 'Yunanistan İsrail'in gazıyla bazı çabalarda bulunuyor' ifadesini kullanarak, iki ülke arasındaki yakınlaşmanın Ege'deki gerilimi körüklediğini öne sürdü. Silah alımlarına ve bölgedeki faaliyetlere ilişkin eleştirisini sürdürürken, Türkiye'nin egemenlik haklarına yönelik fiili girişimlere müsamaha göstermeyeceğini belirtti ve tarihin bu konudaki tavrının bilindiğini hatırlattı. Özdemir, son olarak Türkiye'nin kendi sınırlarında ve bölgesinde güçlenen pozisyonunun, Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte perçinlendiğini ifade etti.

Konuşma, ülke güvenliği, dış politika ve bölgesel dengeler üzerine yapılan değerlendirmelerle tamamlandı ve parti teşkilatı ile katılımcılara yöneltilen çağrılarla son buldu.

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) KAYSERİ İL BAŞKANLIĞI 15. OLAĞAN İL KONGRESİ’NDE KONUŞAN MHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI VE KAYSERİ MİLLETVEKİLİ İSMAİL ÖZDEMİR, “YUNANİSTAN İSRAİL’İN GAZIYLA BAZI ÇABALARDA BULUNUYOR” DEDİ.