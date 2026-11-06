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Kayaönü'nde esnafla yüz yüze çözüm arayışı

Umut Yılmaz ve AK Parti Milletvekili Mesut Bozatlı, Kayaönü Mahallesi'nde esnafı ziyaret edip talepleri dinledi; projeler ve hizmet öncelikleri görüşüldü.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 12:56

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kayaönü'nde esnafla yüz yüze çözüm arayışı

Kayaönü ziyaretinde esnafla yüz yüze iletişim

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz ile AK Parti Gaziantep Milletvekili Mesut Bozatlı, Kayaönü Mahallesi’nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. İkili, iş yerlerini tek tek dolaşarak esnafla sohbet etti, taleplerini, beklentilerini ve önerilerini dinledi. Ziyaret sırasında sürdürülen çalışmalar ve önümüzdeki dönemde planlanan projeler hakkında da mahalle sakinleriyle görüş alışverişinde bulunuldu.

Yerinde tespit ve esnafın gündemi:

Ziyaretler genellikle çay eşliğinde gerçekleşti; bu samimi ortamda mahalle sakinlerinin günlük yaşamda karşılaştıkları sorunlar, bölgenin öncelikli ihtiyaçları ve beklentiler detaylı şekilde ele alındı. Esnafın önerileri, belediye hizmetlerinin planlanmasında yol gösterici olacak şekilde not alındı. Belediye yetkilileri, devam eden çalışmaların durumunu paylaşırken, bölgenin gelişimine katkı sağlayacak yeni projelerin yönlendirilmesi için esnaf görüşlerinin önemine vurgu yaptı.

Belediyecilik anlayışı ve ortak akıl:

Umut Yılmaz ziyaretin amacını vatandaşla doğrudan iletişim kurmak ve sahadan gelen talepleri yerinde tespit etmek olarak özetledi. Yılmaz, belediye hizmetlerinin yalnızca teknik işlerden ibaret olmadığını; aynı zamanda gönül bağı kurmak ve vatandaşın derdiyle dertlenmek olduğunu belirtti. Ziyarette dile getirilenlerden biri olan, halkın görüşlerinin projelere yön vermesi ilkesi üzerine değerlendirmeler yapıldı ve Şehitkamil’in her mahallesine eşit ve nitelikli hizmet sunma hedefinin altı çizildi.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mesut Bozatlı da esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek bölgenin ihtiyaçlarına ilişkin doğrudan geri bildirim aldı. Toplanan görüşler, yerel hizmet önceliklerinin belirlenmesi ve planlanan çalışmaların önceliklendirilmesi açısından önemli bir veri kaynağı olarak görüldü.

Yılmaz, ziyaretin sonunda sözlerini şu şekilde özetledi: "Bizim makamımız daima hemşerilerimizin yanıdır. Talepleri yerinde dinlemeye ve ilçemizin ihtiyaçlarına yönelik hizmet üretmeye durmadan devam edeceğiz." Belediye yetkilileri, sahada olmaya ve sorunları doğrudan vatandaşlardan dinlemeye devam edeceklerini vurguladı, ziyaretlerin benzer biçimde sürdürüleceğini bildirdi.

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANI UMUT YILMAZ, AK PARTİ GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ MESUT BOZATLI İLE...

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANI UMUT YILMAZ, AK PARTİ GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ MESUT BOZATLI İLE BİRLİKTE KAYAÖNÜ MAHALLESİ’NDE ESNAF VE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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