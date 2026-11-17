ATO heyetinden devlet yetkililerine kobilere yönelik mali destek çağrısı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ile ATO Meclis Başkanı Recai Kesimal ve beraberindeki heyet, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı makamında ziyaret ederek reel sektörün öncelikli taleplerini iletti.

Heyette ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Temel Aktay ve Adem Ali Yılmaz ile Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Akça, Ali Yıldız, Mücahit Şentürk, Sabahat Altınışık, Selim Gökşin ve Yasin Özyolu yer aldı. Baran, ziyaret sırasında ATO'nun 2 bin 200 alanda faaliyet gösteren, 175 bini aşkın üye ve 68 meslek komitesiyle sektörlerin durumunu tespit ettiklerini aktardı.

ziyarette öne çıkan sorunlar:

Baran, işletmelerin en temel sorunlarının işletme sermayesi ihtiyacı, yüksek finansman maliyetleri ve vergi ile sosyal güvenlik primi yükleri olduğunu vurguladı. İşletmelerin faaliyetlerini sürdürmek için öz kaynaklarını kullanmak zorunda kaldığını, mevcut faiz oranlarının finansmana erişimi zorlaştırdığını kaydetti. Ayrıca, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği çatısı altındaki Kredi Garanti Fonu desteklerinin talebe cevap vermekte yetersiz kaldığına dikkat çekildi.

Baran, hükümetin geçmiş dönemde ekonomik zorlanmalarda üretici, vergi veren ve istihdam sağlayan kesimlerin yanında olduğunu belirterek, bu yaklaşımın bugün de reel sektöre omuz verilmesinde yol gösterici olduğunu söyledi.

önerilen destek mekanizmaları:

Heyetin önerileri arasında uygun maliyetli, uzun vadeli finansman imkânlarının sağlanması ile KDV ödeme sürelerinin vadeli satışlardan doğan nakit açığın hafifletilmesi amacıyla üç veya altı aya kadar ertelenmesi yer aldı. Baran, işletmelerin tahsil etmedikleri alacağın KDV'sini peşin ödemek zorunda kalmasının nakit akışını zorladığını belirtti.

Öte yandan, belirli şartları karşılayan işletmeler için diğer vergi ödemelerinde süreli erteleme ve taksitlendirme, ayrıca sosyal güvenlik primi ödemelerinde de benzer erteleme mekanizmalarının değerlendirilmesi talep edildi. Baran, burada amaçlarının yükümlülükleri ortadan kaldırmak değil, ödeme takvimini ekonomik konjonktür ve işletmelerin finansal durumuna göre uyarlamak olduğunu vurguladı.

Baran, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a reel sektörün sorunlarına gösterdiği ilgi ve çözüm odaklı yaklaşım için teşekkür ederek, ATO üyelerinin taleplerini doğrudan iletebilmenin önemine değindi.

yatırım, yerlileşme ve ulaşım talepleri:

Görüşmede ayrıca yerlileşme ve "Türk malı" kullanımının teşvik edilmesi, kamu satın alma prensiplerinin genişletilmesi ve yaygınlaştırılması talepleri gündeme getirildi. Heyet, Esenboğa Havalimanı'nın uluslararası uçuş ağının genişletilmesini, yurt dışına direkt uçuşların artırılmasını ve Türk Hava Yolları'nın Ankara'dan seferlerini güçlendirmesini istedi. Ankara'ya bir Serbest Bölge kazandırılması talebi de ziyaret programında yer aldı.

Baran, işletmelerin ayakta kalmasının üretimin, yatırımın ve istihdamın korunması açısından ülke ekonomisinin gücünün korunması anlamına geldiğini ifade ederek, önerilerin ekonomik istikrar ve mali disiplin hedefleriyle uyumlu şekilde değerlendirilmesini istedi.

ATO YÖNETİM KURULU BAŞKANI GÜRSEL BARAN VE MECLİS BAŞKANI RECAİ KESİMAL BERABERİNDEKİ HEYETLE BİRLİKTE CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ'I ZİYARET ETTİ