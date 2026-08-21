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Kayıp şahıs trafik kazasında yaşamını yitirdi

Çine'de kayıp olarak aranan Celal Durmaz, cep telefonu sinyaliyle ulaşılan yerde motosiklet kazasında hayatını kaybetmiş bulundu; jandarma soruşturuyor.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 09:38

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kayıp şahıs trafik kazasında yaşamını yitirdi

Kayıp ihbarı sonrası ölüm bulundu

Aydın'ın Çine ilçesinde kayıp olarak aranan Celal Durmaz, jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda ölü olarak bulundu.

buluntu ve kaza yeri:

Durmaz'ın ailesi, sabah saatlerinde işten dönmemesi üzerine durumu jandarmaya bildirdi. Ekipler, Durmaz'ın cep telefonundan alınan sinyal doğrultusunda arama başlattı ve Akçaova Kabalar Mahallesi civarında aradığı kişiye ulaştı.

Yapılan araştırmada, Durmaz'ın motosikleti ile kaza yaptığı ve olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

soruşturma sürüyor:

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor; kazanın kesin nedeni, yapılacak teknik ve adli çalışmaların ardından netlik kazanacak.

KAYIP OLARAK ARANIYORDU, ÖLÜ OLARAK BULUNDU

KAYIP OLARAK ARANIYORDU, ÖLÜ OLARAK BULUNDU

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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