Kayıp şahıs trafik kazasında yaşamını yitirdi

Kayıp ihbarı sonrası ölüm bulundu

Aydın'ın Çine ilçesinde kayıp olarak aranan Celal Durmaz, jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda ölü olarak bulundu.

buluntu ve kaza yeri:

Durmaz'ın ailesi, sabah saatlerinde işten dönmemesi üzerine durumu jandarmaya bildirdi. Ekipler, Durmaz'ın cep telefonundan alınan sinyal doğrultusunda arama başlattı ve Akçaova Kabalar Mahallesi civarında aradığı kişiye ulaştı.

Yapılan araştırmada, Durmaz'ın motosikleti ile kaza yaptığı ve olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

soruşturma sürüyor:

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor; kazanın kesin nedeni, yapılacak teknik ve adli çalışmaların ardından netlik kazanacak.

KAYIP OLARAK ARANIYORDU, ÖLÜ OLARAK BULUNDU