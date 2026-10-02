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Kaymakam Atam büyüklerin evlerinde hatıralarını dinledi

Kütahya Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam, Dünya Yaşlılar Günü'nde ilçedeki yaşlıları evlerinde ziyaret ederek hatıralarını dinledi, sağlık diledi.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 10:38

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kaymakam Atam büyüklerin evlerinde hatıralarını dinledi

kaymakamın ziyaret programı:

Kütahya Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam, Dünya Yaşlılar Günü kapsamında ilçede yaşayan yaşlıları evlerinde ziyaret etti. Ziyaretlerde Atam, büyüklerle birebir sohbet ederek günlük yaşamlarını, hatıralarını ve paylaşmak istedikleri anılarını dinledi.

sohbetin ve tecrübelerin önemi:

Atam, ziyaretlerde yaşlı vatandaşların tecrübelerinin ve anılarının toplum için taşıdığı değere vurgu yaptı. Yaşlıların toplumun hafızası ve değerlerin en kıymetli taşıyıcıları olduğunu belirterek onların görüşlerine özen gösterildiğini ifade etti.

iyi dilekler ve vurgulanan değerler:

Ziyaret sırasında yaşlı vatandaşlara sağlık, huzur ve mutluluk dileklerini ileten Atam, sözlerine şu şekilde yer verdi: "Toplumumuzun hafızası ve değerlerimizin en kıymetli taşıyıcıları olan büyüklerimizin her daim yanında olmaya devam edeceğiz. Tüm büyüklerimizin Dünya Yaşlılar Günü’nü kutluyor, kendilerine sağlıklı, huzurlu ve nice güzel yıllar diliyorum"

Atam, ziyaretlerin karşılıklı saygı ve samimiyet içinde geçtiğini belirtti; büyüklerin anılarının ve öğütlerinin ilçedeki kuşaklar arasında bağ kurduğunu ifade etti.

HİSARCIK KAYMAKAMI ATAM, YAŞLILARI EVLERİNDE ZİYARET ETTİ

HİSARCIK KAYMAKAMI ATAM, YAŞLILARI EVLERİNDE ZİYARET ETTİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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