Kaymakam Ateş Sultanhisar'da eğitim gündemini öğrencilerle paylaştı

kaymakamın okula ziyareti:

Sultanhisar ilçesinde gerçekleştirilen ziyaret kapsamında Kaymakam Ali Ekber Ateş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Madran ile birlikte Yasemin Lütfiye Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Ziyarette okul yönetimi tarafından yürütülen eğitim-öğretim çalışmaları hakkında kapsamlı bilgi alındı.

bilgi alışverişi ve değerlendirmeler:

Okul yönetiminden gelen sunum ve bilgiler doğrultusunda ziyaret sırasında okulun genel işleyişi, eğitim programları ve yürütülen projeler değerlendirildi. Kaymakam Ateş, alan yetkililerinden kurum içi uygulamalar ve öğrenci destek mekanizmaları hakkında detaylı açıklamalar dinledi.

öğretmen ve öğrencilerle sohbet:

Programın önemli bir bölümünde Kaymakam Ateş, öğretmenlerle bir araya gelerek eğitim sürecine ilişkin görüşlerini aldı; öğretmenlerin deneyim ve önerilerini dinledi. Ardından öğrencilerle samimi bir ortamda sohbet etti, onların okul hayatı ve eğitim süreçlerine dair düşüncelerine kulak verdi. Ziyaret, karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.

AYDIN'IN SULTANHİSAR İLÇESİNDE KAYMAKAM ALİ EKBER ATEŞ, İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ MEHMET MADRAN İLE BİRLİKTE YASEMİN LÜTFİYE ANADOLU LİSESİNİ ZİYARET EDEREK OKULUN EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ HAKKINDA BİLGİ ALDI.