Kaymakam Haydaroğlu'ndan şehit aileleri ve gazilere ziyaretlerde dayanışma vurgusu

Kaymakam Haydaroğlu'nun sahadaki temasları

Buharkent Kaymakamı Mehmet Halit Haydaroğlu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ayşen Özger ile birlikte ilçedeki şehit aileleri, gaziler ve yakınlarını ziyaret etti. Ziyaretler sırasında ailelerin talep ve ihtiyaçları dinlendi; karşılıklı sohbet ve değerlendirmeler yapıldı.

ziyaretlerde öne çıkan konular:

Ziyaretler samimi bir ortamda gerçekleşti. Kaymakam Haydaroğlu, şehit aileleri ile gazilerin taşıdığı öneme dikkat çekerek, devletin her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğu mesajını iletti. Ailelerin ilettiği talepler not alındı ve ilgili konularda değerlendirme yapılacağı belirtildi.

kaymakamlıktan yapılan açıklama:

Buharkent Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, aziz şehitlerin rahmet ve minnetle yad edildiği ve kahraman gazilere ile kıymetli ailelerine sağlık, huzur ve mutluluk temennisinde bulunulduğu ifade edildi. Açıklamada devletin desteğinin sürdüğü vurgulandı.

Bu tür ziyaretler, hem sorunların yerinde tespit edilmesine hem de toplumsal dayanışmanın güçlenmesine katkı sağlıyor. Yerel yetkililerle yapılan görüşmelerde alınan notlar, ihtiyaçların takibi açısından önem taşıdı.

AYDIN’IN BUHARKENT İLÇESİNDE BUHARKENT KAYMAKAMI MEHMET HALİT HAYDAROĞLU, ŞEHİTLERİN EMANETİ OLAN AİLELERİ İLE GAZİLERİ VE YAKINLARINI ZİYARET EDEREK HAL VE HATIRLARINI SORDU.