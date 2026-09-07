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Kaymakam sahaya indi: esnafla sohbet etti, Petekli köyünde talepleri dinledi

Demirözü Kaymakamı İbrahim Zahid Ahat, ilçe merkezinde esnafın görüşlerini aldı; Petekli köyünde muhtar Necip Satılmış ve vatandaşların taleplerini dinledi.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 10:50

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EDİTÖR: Serkan Varol

Kaymakam sahaya indi: esnafla sohbet etti, Petekli köyünde talepleri dinledi

Ziyaretin kapsamı:

Demirözü Kaymakamı İbrahim Zahid Ahat, ilçe merkezinde esnafla bir araya gelerek işletmelerin görüş ve taleplerini dinledi. Sohbet sırasında Kaymakam Ahat, esnafa işlerinde kolaylıklar ve bereketli kazançlar diledi.

Petekli köyündeki görüşmeler:

Kaymakam Ahat, İlçe Özel İdare Müdürü Özkan Aktürk ile birlikte Petekli köyüne geçti. Köy Muhtarı Necip Satılmış'tan köyün mevcut ihtiyaçları hakkında bilgi aldı ve köy sakinleriyle sohbet etti.

Yerel yönetim ve iletişim:

Gerçekleştirilen bu tür saha ziyaretleri, yerel yönetimin vatandaşla doğrudan temas kurmasına ve iletilen taleplerin daha hızlı tespit edilmesine katkı sağlıyor. Kaymakamın dinleme ve not alma süreci, bildirilen ihtiyaçların takip edilmesi ve çözüm yollarının aranması açısından önem taşıyor.

KAYMAKAM AHAT’TAN (ORTADAKİ) ESNAF VE KÖY ZİYARETİ

KAYMAKAM AHAT’TAN (ORTADAKİ) ESNAF VE KÖY ZİYARETİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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