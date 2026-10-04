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Kaymakam Sönmezel şehit aileleriyle vefa buluşması gerçekleştirdi

Alpu Kaymakamı Taha Furkan Sönmezel, şehit yakınlarını makamında ağırlayıp destek ve minnet duygularını paylaştı; ziyaret fotoğrafla sona erdi.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 20:40

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kaymakam Sönmezel şehit aileleriyle vefa buluşması gerçekleştirdi

ziyaretin detayları:

Eskişehir'in Alpu Kaymakamı Taha Furkan Sönmezel, makamında şehit yakınlarını ağırladı. Ziyarete, şehit Feridun Ersoy'un ağabeyi Ayhan Ersoy ile şehit Zeynel Gülgen'in babası İbrahim Gülgen katıldı.

kaymakamın mesajı:

Kaymakam Sönmezel, şehit aileleriyle yakından ilgilendiğini vurgulayarak, vatan uğruna can veren kahramanların ailelerinin her zaman yanlarında olacakları mesajını iletti ve ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Şehit yakınları ise makamda gösterilen ilgi ve misafirperverlik için teşekkür etti. Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

ESKİŞEHİR ALPU KAYMAKAMI TAHA FURKAN SÖNMEZEL, ŞEHİT AİLELERİNİ MAKAMINDA KABUL ETTİ.

ESKİŞEHİR ALPU KAYMAKAMI TAHA FURKAN SÖNMEZEL, ŞEHİT AİLELERİNİ MAKAMINDA KABUL ETTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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