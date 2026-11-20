Ordu'da haklar günü vesilesiyle ortak tepki

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Ordu Ceren Özdemir Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, cuma namazı sonrası yaptıkları açıklamada Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekti. Toplantıda, saldırılar nedeniyle çok sayıda çocuğun hayatını kaybettiği; hayatta kalanların ise açlık, susuzluk ve barınma sorunlarıyla mücadele ettiği vurgulandı.

İnsanî yardımların ulaştırılmasında sorunlar:

Grup adına konuşan Burak Han Öztürk, Gazze'de saldırılarda 22 bin çocuğun hayatını kaybettiğini belirtti. Öztürk, insani krizin giderek ağırlaştığına işaret ederek temiz su ve gıdaya erişimde ciddi sıkıntılar yaşandığını ve yardımların bölgeye ulaşmasının engellendiğini söyledi. Ayrıca son sel felaketinde yaklaşık 70 bin çadırın su altında kaldığı, insanların barınma, kıyafet, battaniye, temiz su ve gıda ihtiyaçlarının acil olduğu kaydedildi.

Çocukların korunması çağrısı ve bölgesel bağlam:

Ordu'daki grup yalnızca Gazze'ye değil, aynı zamanda Sudan, Yemen, Lübnan, Ukrayna ve Doğu Türkistan'da savaş ve çatışmalardan etkilenen çocuklara da dikkat çekti. Açıklamada, çocukların oyun oynama, eğitim görme ve güven içinde yaşama haklarının korunması gerektiği vurgulanarak, "çocukların ölmediği, korkmadan gülebildiği ve güven içinde yaşayabildiği bir dünya" temennisinde bulunuldu. Katılımcılar, yetkililerden ve uluslararası aktörlerden insani yardımların engellenmeden bölgeye ulaştırılması için adım atılmasını talep etti.

20 KASIM DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ DOLAYISIYLA ORDU’DA BİR ARAYA GELEN VATANDAŞLAR, GAZZE’DE YAŞANAN İNSANLIK DRAMINA DİKKAT ÇEKEREK ÇOCUKLARIN KORUNMASI VE İNSANİ YARDIMLARIN BÖLGEYE ULAŞTIRILMASI ÇAĞRISINDA BULUNDU.