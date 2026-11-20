Çocuk-ebeveyn turnuvası Köyceğiz Kapalı Spor Salonu'nda tamamlandı:

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen Çocuk-Ebeveyn Floor Curling Türkiye Turnuvası, Türkiye Curling Federasyonu ile Yeşilay iş birliğinde gerçekleştirildi. Etkinlik, "Bağımlılıkla Mücadelede Aile Bağları" temasıyla yapılırken organizasyona Köyceğiz Kaymakamlığı, Köyceğiz Belediyesi, Köyceğiz İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü destek verdi. Turnuva sonunda düzenlenen ödül töreniyle etkinlik sonlandırıldı.

Katılımcılar ve yarışma formatı:

Turnuvada anne-çocuk, baba-çocuk ve dede-torun eşleşmeleriyle müsabakalar yapıldı. Birçok ilden gelen sporcuların katıldığı organizasyonda ekipler arasında çekişmeli mücadeleler izlendi ve ailelerin birlikte spor yapması teşvik edildi. Etkinlik, hem rekabetçi hem de eğitici bir yapıda ilerledi; çocukların katılımı ve ebeveyn desteği öne çıktı.

Amaç, farkındalık ve ödüller:

Turnuvanın temel hedefi, çocukların bağımlılıktan korunmasına yönelik toplumda farkındalık oluşturmak olarak belirlendi. Program boyunca aile bağlarının güçlendirilmesi ve sağlıklı yaşam mesajları öne çıkarıldı. Etkinlik sonunda ilk 4 takıma madalya ve hediyeler takdim edilerek katılımcıların başarısı ödüllendirildi.

Organizatörler, spor aracılığıyla aile içi iletişimin kuvvetlendirilmesinin ve bağımlılıkla mücadelede bilinç oluşturulmasının önemine vurgu yaptı. Turnuva, yerel destekle gerçekleştirilen spor kültürü etkinliklerinin örneklerinden biri olarak kayda geçti.

KÖYCEĞİZ’DE ÇOCUK-EBEVEYN FLOOR CURLİNG TURNUVASI TAMAMLANDI