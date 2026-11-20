Emet pazarında espit yoğun talep görüyor:

Kütahya'nın Emet ilçesinde son yağışlarla birlikte ormanlık alanlarda yeniden ortaya çıkan doğal mantarlar, köylü pazarlarının gözdesi haline geldi. Yöre halkının 'Espit' olarak adlandırdığı Kanlıca mantarı, özellikle çam ve meşe ormanlarının bulunduğu yüksek kesimlerde toplanıyor.

Umutlu, Küreci ve Samrık köylerinden sabahın erken saatlerinde pazara getirilen mantarlar, taze halleriyle tezgâhlarda satışa sunuluyor. Samrık köyünden gelen satıcı Hasan Yılmaz, etli dokusu ve karakteristik aromasıyla bilinen Espit mantarının alıcı bulmada önde olduğunu belirtti. Mantarların kilosu boyutlarına göre 50 ila 100 TL arasında değişiyor ve yoğun talep nedeniyle pazara getirildikten kısa süre sonra tükeniyor.

Toplama alanları ve ekonomik boyut:

Doğal olarak yetişen Kanlıca mantarının toplanma alanları genellikle çam ve meşe ağaçlarının ağır bastığı yükseklikler. Bu mevsimsel ürün, yöre halkı için ek gelir kaynağı oluşturuyor; pazarda hızlı satan türler arasında yer alması, köylülerin erken saatlerde tezgâha gelmesini gerektiriyor.

Uzmanlardan zehirli mantar uyarısı:

Öte yandan yetkililer ve mantar konusunda uzmanlar, yağış sonrası doğada farklı türlerin bir arada bulunabileceğine dikkat çekiyor. Uzmanlar, mantarların sadece görüntüsüne bakılarak ayırt edilemeyeceğini, doğadan bilinçsizce toplanan mantarların tüketilmemesi gerektiğini vurguluyor. Bu uyarılar kapsamında tüketicilere, bilinmeyen mantarları satın almadan önce doğrulattırmaları ve zehirli mantarlara karşı dikkatli olmaları öneriliyor.

Emet pazarındaki bu mevsimlik hareketlilik, hem yöresel mutfak meraklılarının ilgisini çekiyor hem de kırsal ekonomiye kısa vadeli canlılık kazandırıyor. Ancak uzmanların uyarıları tüketim güvenliği açısından önemini koruyor.

EMET’TE KANLICA MANTARI TEZGÂHLARIN GÖZDESİ OLDU