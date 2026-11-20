Çanakkale'de sağlık hizmetleri değerlendirme toplantısı

İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Görgülü başkanlığında düzenlenen Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı, Çanakkale genelinde sunulan sağlık hizmetlerinin mevcut durumunun gözden geçirilmesi amacıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda ele alınan başlıklar:

Toplantıya Hizmet Başkanları ve yönetim ekibi katıldı. Görüşmelerde il genelinde sunulan sağlık hizmetlerinin mevcut durumu, devam eden çalışmalar ve hizmet süreçleri detaylandırıldı. Katılımcılar, hizmet kalitesinin artırılması, hizmet sunumunda etkinliğin güçlendirilmesi ile vatandaşlara daha kaliteli, erişilebilir ve sürdürülebilir sağlık hizmeti sunulması hedefleri üzerinde değerlendirme ve istişarelerde bulundu.

Değerlendirme ve koordinasyon:

Gerçekleştirilen değerlendirmelerin, sağlık hizmetlerinin planlama ve uygulama süreçlerinde yol gösterici olması amaçlandı. Toplantıda ortaya çıkan öncelikler doğrultusunda hizmet süreçlerinin iyileştirilmesi ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine vurgu yapıldı; ekip, geleceğe dönük uygulama ve izleme süreçlerinin önemine değindi.

ÇANAKKALE'DE İL SAĞLIK MÜDÜRÜ DR. HAKAN GÖRGÜLÜ BAŞKANLIĞINDA, SAĞLIK HİZMETLERİ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.