Tercan kaymakamı neslihan kısa duman şehit ailesini ziyaret etti

Tercan Kaymakamı Neslihan Kısa Duman, şehit Resul Bayracı'nın ailesini evlerinde ziyaret ederek yakınlarıyla bir süre sohbet etti.

aileyle görüşme ve taleplerin alınması:

Duman, görüşme sırasında ailenin talep ve görüşlerini dinledi; ihtiyaç ve beklentilerin yetkili birimlere iletilmesi için not alındığı bilgisi paylaşıldı.

emanetlere yönelik destek vurgusu:

Ziyarette, şehitlerin emanetleri olan ailelerin her zaman yanında olunduğu mesajı verildi ve devlet ile yerel kurumların desteğinin sürdüğü ifade edildi.

TERCAN KAYMAKAMI NESLİHAN KISA DUMAN, ŞEHİT RESUL BAYRACI'NIN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ