Başlangıçta tereddüt ve ortak karar:

Rize'de çocukluk mesleği olan oto tamirciliğini sürdüren Cengiz Baltacı, 2024'te kendi dükkanını açtığında en büyük sorunlardan biri çırak bulamamak oldu. Çırak arayışı sonuç vermeyince, eşinin teklifiyle yola çıkıldı: Fatma Yıldırım Baltacı "Ben sana eşlik ederim" diyerek işin içinde yer aldı. Başlangıçta Cengiz, işin ağır ve riskli olabileceğini düşünerek eşine önce sadece çay ve hesap işleriyle sınırlı görev verdi.

İlk günlerden öğrenme sürecine:

İlk etapta lokma, alyan ve yıldız anahtar gibi temel aletlerin adlarını bile bilmeyen Fatma Yıldırım Baltacı, sabırla ve merakla her bir aracı tek tek öğrendi. Cengiz'in gösterdiği ekipmanı sorarak başlaması, kısa zamanda pratiğe dökülen bir öğrenme sürecine dönüştü. Çıraklık yıllarının yerini alan bu çalışma sayesinde Fatma; takım sandığını tanımaya, aletleri doğru uzatmaya ve basit onarımları yapmaya başladı.

Yetkinlik kazanmaya doğru:

İki yıl içinde Fatma, basit görevlerin ötesine geçti; artık disk ve balata değiştirebiliyor, motor kapağı sökebiliyor ve dükkanın yedek parça hesaplarını yönetebiliyor. Cengiz, başlangıçtaki ön yargılarının eşinin azmi ve yeteneğiyle nasıl kırıldığını açıkça ifade ediyor. İlk başta "sanayide bayan olmaz" yaklaşımıyla sınırlı kalan tutum, zamanla yerini ortak ve güvene dayanan bir iş ortaklığına bıraktı.

Ciftin birlikte çalışması, sadece iş gücünü güçlendirmekle kalmadı; dükkanın atmosferini de değiştirdi. Sanayi ortamı daha düzenli, saygılı ve sıcak bir hale geldi; komşular ve müşteriler bunun farkında.

Müşteri ilişkilerinde etkisi:

Fatma'nın dükkandaki varlığı özellikle kadın müşteriler için önemli bir güven unsuru oldu. Kadın sürücüler artık araçlarını gönül rahatlığıyla getiriyor; bazıları "abla sen buradaysan arabamızı getirebilir miyiz?" diye soruyor. Fatma, müşterilerinin daha huzurlu ve rahat hissettiğini, erkek müşterilerin de başlangıçtaki şaşkınlıklarını zamanla yerini takdire bıraktığını belirtiyor.

Cengiz, eşinin hem hesap işlerinde hem de tamirdeki katkısının büyük olduğunu vurguluyor ve şaka yollu olarak mesleğin inceliğini öğretmeseymiş diye düşündüğünü, zira Fatma el becerisini kapınca işleri neredeyse ondan almak zorunda kalabileceğini söylüyor. Ancak bu durum çiftin birbirine güvenmesini ve işin verimliliğinin artmasını sağladı.

Bugün dükkan, bir aile işletmesi niteliğinde çalışıyor. Gelen müşteriler sadece araç onarımı için gelmiyor; çay içip sohbet edebilecekleri, kendilerini rahat hissedecekleri bir ortama da gelmiş oluyorlar. Çiftin ortak çalışması, sanayideki kalıplaşmış düşünceleri yıkan somut bir örnek olarak öne çıkıyor.

Fatma Yıldırım Baltacı'nın tecrübe aktarımı ve işe bağlılığı, Rize'deki bu işletmeyi hem teknik açıdan güçlü hem de müşteri ilişkileri açısından tercih edilen bir adres haline getirdi. Çift, birlikte çalışmayı sürdürüyor ve çevrelerindeki olumlu geri bildirimler, onların ortak kararının ne kadar yerinde olduğunu gösteriyor.

Çırak bulamayınca eşiyle omuz omuza verdi, hem ustası hem ortağı oldu