İncirli cami avlusunda başlayan çalışma:

Hatay'ın Kırıkhan ilçesine bağlı, Suriye sınırındaki İncirli Mahallesi'nde imam Mustafa Demir iki yıl önce sokak kedileri için başlattığı çalışmayla cami avlusunu güvenli bir yaşam alanına dönüştürdü. Depremde yıkılan İncirli Camii yeniden inşa edilirken imam, kedilerin soğuk ve köpek saldırılarından korunması amacıyla öncelikle 3 kedi evi temin etti; zaman içinde nüfusun artmasıyla sayı 12'den fazla olacak şekilde genişletildi.

Neden böyle bir alan oluşturuldu:

Demir, köyde çok sayıda köpek bulunması nedeniyle kedilerin zaman zaman saldırıya uğradığını ve bazılarının hayatını kaybettiğini gözlemleyince harekete geçtiğini anlatıyor. Bu girişimin arkasında hem yerel gözlemler hem de dini motivasyon bulunuyor; imam Demir, "Dinimiz hayvanları korumayı emrediyor" ifadelerini kullanarak çalışmanın gerekçesini özetliyor. İncirli cami avlusu, artık sadece dini ibadet alanı olmaktan çıkıp hem mahalle sakinleri hem mevsimlik işçiler hem de hayvanlar için bir yuva hâline geldi.

Kedi evlerinin düzeni ve bakım uygulamaları:

Avluda bulunan yuvalar içinde sünger ve soğuktan koruyacak malzemeler bulunuyor. Yaz aylarında yuvaların üzerindeki çadır ve muşamba gibi örtüler kaldırılıyor; kediler sıcak nedeniyle dışarıda kalmayı tercih etmesi üzerine bu önlem uygulandıktan sonra yuvaların içi yeniden kullanılmaya başlandı. Kışın ise örtüler tekrar kapatılarak soğuktan korunmaları hedefleniyor.

Kedi bakımını imam Demir ile mahalle sakinleri birlikte üstleniyor. Mama temini genellikle kendileri tarafından sağlanıyor; bazen balıklı, bazen tavuklu mamalar veriliyor, acil durumlarda artan yemekler veya sucuk gibi ek gıdalarla destek sağlanıyor. Öğrenciler ve yöre halkı çevre düzenlemesi ve bakımda rol oynayarak avlunun görünümünü iyileştirdi. Bazı kediler burada sürekli kalmayı tercih ederken bazıları gün içinde başka yerlerde besleniyor veya yavrularının yanında vakit geçiriyor.

İmam Demir'in başlattığı bu uygulama, küçük bir köyde yerel dayanışmanın, inanç temelli sorumluluğun ve pratik çözümlerin birleşerek sokak hayvanları için sürdürülebilir bir koruma alanı oluşturabileceğini gösteriyor. Avludaki yuvalar ve düzenli besleme, özellikle kış aylarında bölgede yaşayan sokak kedilerinin yaşam koşullarını doğrudan iyileştiriyor.

İMAM MUSTAFA DEMİR