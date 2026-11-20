Perşembe cevizli helvası:

Ordu'nun coğrafi işaretli yöresel lezzetlerinden Perşembe cevizli helvası, yaz aylarında turistlerin tercih ettiği bir ürün olmasının yanı sıra kışın da yoğun ilgi görüyor. İçeriğinde çöven otu kökü, limon tuzu, bol miktarda ceviz ve şeker bulunan helva, hem tadı hem de sağladığı enerji nedeniyle bölge halkı tarafından sık tüketiliyor.

üretim süreci:

Helvanın yapımı titiz bir süreçle yürütülüyor; üretiminin tamamlanması 3 gün sürüyor ve kullanılan malzemelerin kalitesi lezzetin belirleyici unsuru olarak öne çıkıyor. Üreticiler, helvanın beyaz rengini içindeki çöven otundan aldığını ve pişirme yönteminin tadı etkilediğini vurguluyor. Üretimde uygulanan geleneksel yöntemlerden biri de pişirmenin odun ateşinde yapılması; bu uygulama hem aroma hem de kıvam açısından ürüne ayrı bir karakter kazandırıyor.

kışta rağbet ve faydaları:

Üreticiler ve tüketiciler, helvanın özellikle kış aylarında enerji verdiğini ve vücudu sıcak tuttuğunu belirtiyor. Üreticilerden Ekrem Kuvan, dede mesleği olarak sürdürdükleri helva yapımında çöven otunun mide ve bağırsak sistemi için faydalı olduğuna dikkat çekiyor ve 'Ordu'nun coğrafi işaretli yöresel bir ürünü ve insanlar tadını çok severek yiyorlar' diyerek ürünün bölgedeki önemini özetliyor. Kuvan ayrıca helvanın odun ateşinde pişmesinin lezzetine katkı sağladığını ifade ediyor.

Yazın dışarıdan gelen turistler, gurbetçiler ve bölge ziyaretçileri Perşembe cevizli helvasını tercih ederken; kışın daha çok yerel halk helvayı tüketiyor. Tüketicilerden Dündar Feruze ve Aleyna Selçuk de lezzetin çok beğenildiğini, kış aylarında enerji verip vücudu sıcak tuttuğunu belirtiyor.

Bu helvanın yapımı 3 gün sürüyor, vücudu sıcak tutuyor