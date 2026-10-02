Kaymaklı beldesinde sosyal medya paylaşımı soruşturması: DEAŞ şüphesiyle 1 gözaltı

Kaymaklı'da operasyon
Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki İstihbarat Şube Müdürlüğü, TEM Şube Müdürlüğü ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, sosyal medya platformlarında DEAŞ terör örgütünü meşru göstermeye yönelik paylaşımlar yaptığı belirlenen Suriye uyruklu E.M. isimli şüpheli, Nevşehir merkezine bağlı Kaymaklı beldesinde yakalanarak gözaltına alındı.
gözaltı ve soruşturma:
Operasyon sonrası şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Yapılacak işlemler tamamlandıktan sonra şüphelinin adli makamlara sevk edileceği aktarıldı. Soruşturma kapsamında ele geçirilen dijital içeriklerin incelendiği ve paylaşımların kapsamının değerlendirildiği kaydedildi.
jandarmanın çalışma yöntemi:
Yetkililer, dijital platformlarda terör örgütlerine yönelik propagandanın tespitine dönük izleme faaliyetlerinin sürdüğünü vurguladı. Bu kapsamda kurum içi birimlerin koordineli şekilde çalıştığı, sosyal medya hesapları ve paylaşımlar üzerinden elde edilen bulguların soruşturmaya yön verdiği ifade edildi.
NEVŞEHİR'DE JANDARMA EKİPLERİNCE DEAŞ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN FAALİYETLERİNİN DEŞİFRE EDİLMESİ VE ÖRGÜT ÜYELERİ İLE İŞBİRLİKÇİLERİNİN YAKALANMASINA YÖNELİK YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMA KAPSAMINDA 1 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.
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