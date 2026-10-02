Dolar 49,1403 +0,13%
Euro 55,3512 +0,25%
Bist 12.271,74 +0,19%
Altın Gram 6.661,00 +0,33%
EUR/USD 1,1260 +0,14%
Brent Petrol 101,18 -1,10%
--°

Kaymaklı beldesinde sosyal medya paylaşımı soruşturması: DEAŞ şüphesiyle 1 gözaltı

Nevşehir jandarmasının sosyal medya operasyonunda, paylaşımları izlenen Suriye uyruklu E.M., Kaymaklı beldesinde DEAŞ şüphesiyle gözaltına alındı.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 10:23

GÜNCELLEME: 02 Ekim 2026 - 10:27

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Kaymaklı beldesinde sosyal medya paylaşımı soruşturması: DEAŞ şüphesiyle 1 gözaltı

Kaymaklı'da operasyon

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki İstihbarat Şube Müdürlüğü, TEM Şube Müdürlüğü ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, sosyal medya platformlarında DEAŞ terör örgütünü meşru göstermeye yönelik paylaşımlar yaptığı belirlenen Suriye uyruklu E.M. isimli şüpheli, Nevşehir merkezine bağlı Kaymaklı beldesinde yakalanarak gözaltına alındı.

gözaltı ve soruşturma:

Operasyon sonrası şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Yapılacak işlemler tamamlandıktan sonra şüphelinin adli makamlara sevk edileceği aktarıldı. Soruşturma kapsamında ele geçirilen dijital içeriklerin incelendiği ve paylaşımların kapsamının değerlendirildiği kaydedildi.

jandarmanın çalışma yöntemi:

Yetkililer, dijital platformlarda terör örgütlerine yönelik propagandanın tespitine dönük izleme faaliyetlerinin sürdüğünü vurguladı. Bu kapsamda kurum içi birimlerin koordineli şekilde çalıştığı, sosyal medya hesapları ve paylaşımlar üzerinden elde edilen bulguların soruşturmaya yön verdiği ifade edildi.

NEVŞEHİR&#039;DE JANDARMA EKİPLERİNCE DEAŞ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN FAALİYETLERİNİN DEŞİFRE EDİLMESİ VE ÖRGÜT...

NEVŞEHİR'DE JANDARMA EKİPLERİNCE DEAŞ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN FAALİYETLERİNİN DEŞİFRE EDİLMESİ VE ÖRGÜT ÜYELERİ İLE İŞBİRLİKÇİLERİNİN YAKALANMASINA YÖNELİK YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMA KAPSAMINDA 1 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kars merkezli üç ilde dijital operasyon: yasa dışı bahis şebekesine 5 şüpheli ha...
images

Yeşilyurt'ta elektrik panosunda çıkan yangın çevreyi tedirgin etti
images

Kütahya'da istihbarat destekli operasyon: 73 aranan yakalandı, 38'i tutuklandı
images

Sivrihisar'da çiftçilerin korunması için yaban domuzu avı yapıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kaymakam Türker’den sıcak ev ziyaretleri: yaşlılarla hasbihal

BAU'dan Taşkent'te öğrencilere yönelik yapay zekâ laboratuvarı

Yeşilyurt'ta elektrik panosunda çıkan yangın çevreyi tedirgin etti

Sivrihisar'da camiler haftası kurum buluşmalarıyla devam etti

TREND HABERLER

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Kayseri organize sanayi bölgesinde helezon konveyöre sıkışan işçi yaşamını yitirdi

Jandarmanın Selçuk baskınında 60 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı