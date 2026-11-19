Etkinliklerin hedefi ve genel çerçeve:

Ataşehir Belediyesi, Avrupa Atık Azaltım Haftası'nı bu yıl 21-29 Kasım 2026 tarihleri arasında "Kaynaklar sınırsız değil!" temasıyla düzenliyor. Belediyenin programı, atık oluşumunun önlenmesi, yeniden kullanımın teşvik edilmesi ve sürdürülebilir tüketim alışkanlıklarının yaygınlaştırılması hedefiyle planlandı. Vatandaşların günlük yaşamlarında küçük ama etkili değişiklikler yaparak doğal kaynakların korunmasına katkı sağlamaları amaçlanıyor.

Etkinlikler genel hatlarıyla:

Program kapsamında düzenlenecek etkinlikler arasında Ataşehir Yeniden Kullanım Pazarı, "Bez Çantamla Yeşil Gelecek Atölyesi" ve "Doğal Kozmetik ve İklim Değişikliği Atölyesi" yer alıyor. Ayrıca öğrencilere yönelik atık pillerin toplanması ve geri dönüşüm eğitimleri, Ata Kafelerde yeniden kullanılabilir kaplarla gelenlere indirim uygulaması ve belediye yemekhanesindeki organik atıkların kompostlaştırılması gibi uygulamalar da haftanın odağında bulunuyor.

Doğal kozmetik atölyesi:

"Doğal Kozmetik ve İklim Değişikliği Atölyesi" 21 Kasım 2026 Cumartesi 13.00-15.00 saatleri arasında İnovatif Çevre Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Yetişkinlere yönelik atölyede katılımcılar shea yağı, mango yağı, tatlı badem yağı ve gül yağı gibi doğal içeriklerle kendi kişisel bakım kremlerini hazırlayacaklar. Hazırlanan ürünler yeniden kullanılabilir cam kavanozlarda muhafaza edilerek ambalaj atıklarının azaltılmasına dikkat çekilecek.

Atölyede ayrıca iklim değişikliğinin nedenleri ve etkileri, sürdürülebilir tüketim ve çevre dostu yaşam alışkanlıkları hakkında bilgilendirici bir sunum yapılacak. Katılımcılar hem üretim deneyimi kazanacak hem de günlük tüketim tercihlerinin çevre üzerindeki etkileri konusunda bilinçlenecekler. Kontenjan sınırlı olup katılmak isteyenler başvuru formu üzerinden kayıt yaptırabilecek; başvuruların ardından katılımcılara program ve katılım detayları bildirilecek.

Bez çantalar ve genç katılımı:

Tek kullanımlık plastik poşetlerin yerine bez çantaların tercih edilmesini teşvik etmek amacıyla düzenlenen "Bez Çantamla Yeşil Gelecek Atölyesi" 25 Kasım 2026 Çarşamba 13.30'da İnovatif Çevre Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Etkinlikte Nuri Cıngıllıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri kendi bez çantalarını boyayıp süsleyecek.

Bu atölye ile plastik kullanımının azaltılması, sıfır atık bilincinin geliştirilmesi ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Okullarda atık pil eğitimi:

Ataşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) iş birliğinde düzenlenecek "Atık Pillerin Toplanması ve Geri Dönüşümü" eğitim programı 27 Kasım 2026 Cuma 10.30'da YÖM Okulları Ataşehir Kampüsü'nde yapılacak. Eğitimde öğrencilere atık pillerin çevre ve insan sağlığı üzerindeki etkileri, pillerin kaynağında ayrı toplanmasının önemi, doğru biriktirme ve teslim yöntemleri ile geri dönüşüm süreçleri anlatılacak.

Ataşehir yeniden kullanım pazarı:

"Ataşehir Yeniden Kullanım Pazarı" 28 Kasım 2026 Cumartesi 13.00-17.00 saatleri arasında Örnek Mahallesi Kapalı Pazar Yeri'nde kurulacak. "Kiminin eskisi kiminin yenisi" sloganıyla düzenlenecek pazarda ikinci el kıyafetler, ev aksesuarları, takılar, kitaplar, tablolar, bardak ve biblolar, tohum ve bitkiler, elektronik eşyalar, kutu oyunları ve oyuncaklar gibi ürünler satışa sunulabilecek veya takas edilebilecek.

Pazardaki stant başvuruları için katılımcıların en az 20 adet kullanılabilir ikinci el eşya getirmesi gerekiyor. Yıpranmış, yırtık, kirli ve hijyenik olmayan ürünler ile iç giyim, tarak, makyaj malzemeleri ve belirlenen diğer uygunsuz ürünler kabul edilmeyecek. Başvurular başvuru formu üzerinden yapılabilecek ve kontenjan sınırlı olacak.

Ata kafeler, kompost ve uygulamalı geri dönüşüm:

Hafta boyunca tek kullanımlık plastik bardak, pipet ve benzeri ürünlerin kullanımını azaltmak amacıyla Ata Kafelerde bir günde yeniden kullanılabilir kupası veya termosuyla gelenlere çay ve kahve satışında indirim uygulanacak. Uygulamanın tarih ve detayları Ataşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından duyurulacak.

Belediye yemekhanesinde oluşan sebze, meyve ve kompost üretimine uygun diğer organik atıklar kompost üretim makinesiyle işlenerek doğal organik gübreye dönüştürülecek. Üretilen kompostlar hafta boyunca etkinliklere katılan vatandaşlara farkındalık amacıyla dağıtılacak ve evsel bitki yetiştiriciliği ile hobi bahçeciliğinde doğal gübre kullanımının yaygınlaşması hedeflenecek.

Beklenen etkiler ve katılım çağrısı:

Ataşehir Belediyesi, planlanan etkinliklerle atık oluşumunun önlenmesi, yeniden kullanım, geri dönüşüm ve sürdürülebilir tüketim konularında toplumsal farkındalığı artırmayı amaçlıyor. Tüm etkinliklerde kontenjanların sınırlı olduğu ve başvuruların ilgili başvuru formları üzerinden yapılacağı belirtiliyor. Vatandaşlar, hafta etkinliklerine katılarak hem pratik beceriler kazanabilir hem de günlük alışkanlıklarını değiştirerek çevreye daha az yük olacak tercihler yapma imkânı bulacaklar.

ATAŞEHİR BELEDİYESİ, 21-29 KASIM 2026 TARİHLERİ ARASINDA KUTLANACAK AVRUPA ATIK AZALTIM HAFTASI KAPSAMINDA ATIKLARIN AZALTILMASI, YENİDEN KULLANIMIN TEŞVİK EDİLMESİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM ALIŞKANLIKLARININ YAYGINLAŞTIRILMASI AMACIYLA ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER DÜZENLEYECEK.