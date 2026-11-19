Bolu Dağı'nda sonbahar yolculuğu

Bolu Dağı, sonbaharın eşsiz renkleriyle görsel bir şölen sunuyor. Otoyol yerine Bolu Dağı güzergâhını tercih eden sürücüler, doğanın sunduğu huzur verici manzara eşliğinde yolculuk yapıyor. Bölgedeki kahverengi, yeşil ve mavinin buluştuğu görünüm, yoldan geçenlere sakin bir rota sağlıyor.

renklerin buluştuğu güzergah:

Sonbaharın son günlerinde Bolu Dağı, ağaçların tonlarıyla dikkat çekiyor. Kahverengi, yeşil ve mavi tonlarının bir arada görülebildiği bu bölüm, fotoğraf çekenlerin ve manzara izlemek isteyenlerin rotasını çekiyor. Sürücüler, hızlı geçiş yerine yol boyunca manzaranın tadını çıkarmayı tercih ediyor.

sürücüler ne diyor:

Bolu Dağı güzergâhına otoyoldan geçtiğini belirten Beyza Demirezen, "Evet, otoyoldan Bolu Dağı’na çıktım. Sonbahardan kışa dönülüyor artık. Buranın manzarası çok güzel. Yol boyunca tam bir sonbahar havası hakim. Renkler çok güzel. Kahverengi, mavi, yeşil, hepsi bir arada. Bu yol huzur veriyor. Sessiz, sakin ve çok güzel. Diğer sürücülerin rotalarını bu yola çevirmelerini öneririm" dedi.

Sonbaharın renk cümbüşüne sahne olan Bolu Dağı, doğayla iç içe yolculuk yapmak isteyen sürücülere huzurlu manzaralar sunmaya devam ediyor.

BOLU DAĞI, SONBAHARIN EŞSİZ RENKLERİYLE GÖRSEL ŞÖLEN SUNUYOR.