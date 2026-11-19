Proje kapsamı ve hedefler:

Samsun Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde güvenli ve sağlıklı yaşam alanları oluşturmak amacıyla sürdürülen kentsel dönüşüm çalışmalarının önemli bir parçası olarak Kadıköy Kentsel Dönüşüm Projesi'ni yürütüyor. Proje, İlkadım ilçesinin Anadolu, Zeytinlik, Kadıköy, Kökçüoğlu ve Hastanebaşı mahallelerini kapsayan yaklaşık 79,53 hektarlık bir alanda planlandı. Toplam beş etapta hayata geçirilmesi öngörülen çalışmayla bin 925 konut ve 179 ticari birim olmak üzere toplam 2 bin 104 bağımsız bölüm inşa edilmesi hedefleniyor.

Etaplarda eş zamanlı ilerleyiş:

Birinci etapta yapım çalışmaları:

Yüzde 100 uzlaşma sağlanan birinci etapta inşaat çalışmaları başladı. Toplam 10 bin 500 metrekarelik alanda zemin iyileştirme ve kaba inşaat imalatları eş zamanlı olarak yürütülüyor. Birinci etap kapsamında 26 bin 700 metrekare inşaat alanına sahip 381 konut ile bin 165 metrekare inşaat alanına sahip 40 ticari birim olmak üzere toplam 421 bağımsız bölüm inşa ediliyor.

Uzlaşma ve hak sahipliği:

Vatandaşların sürece katılımını sağlamak amacıyla birebir bilgilendirme ve uzlaşma görüşmeleri gerçekleştirildi. Bu görüşmeler sonucunda birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü etaplarda yüzde 100 uzlaşma sağlanırken, beşinci etapta bu oran yüzde 89 seviyesine ulaştı; beşinci etaptaki hak sahipleriyle görüşmeler devam ediyor.

Yıkım, ihale ve hazırlık süreçleri:

İkinci ve üçüncü etapların durumu:

İkinci ve üçüncü etaplarda yıkım çalışmaları ile inşa hazırlıkları eş zamanlı yürütülüyor. İkinci etapta yaklaşık 8 bin 681 metrekare, üçüncü etapta ise 7 bin 616 metrekarelik alanda toplam 193 bağımsız bölümün yıkımı tamamlandı. Bu etapların yapım sürecine ilişkin ihale hazırlıkları tamamlanarak ilan sürecine çıkarıldı; ihale kapsamında toplam 613 konut ve 53 ticari birim olmak üzere 666 bağımsız bölüm inşa edilmesi öngörülüyor.

Dördüncü ve beşinci etaplardaki planlamalar:

Dördüncü ve beşinci etaplarda da uzlaşma süreçleri ve uygulama hazırlıkları devam ediyor. Yıkım, yapım ve hazırlık çalışmaları birbirleriyle koordine edilerek projenin planlanan takvime uygun ilerlemesi amaçlanıyor. Beşinci etapta ulaşılan uzlaşma oranı çalışmaların hızına etki ederken, hak sahipleriyle sürdürülen görüşmeler projenin yerlileştirilmiş ilerlemesine katkı sağlıyor.

Belediye başkanının değerlendirmesi:

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, projenin şehir yaşamına ve geleceğine yaptığı katkıyı vurgulayarak şunları söyledi: "Samsun’umuzun daha sağlıklı, güvenli ve yaşanabilir bir kent geleceği için kentsel dönüşüm çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Riskli ve sağlıksız yapıların yerine; modern, dayanıklı ve şehir hayatına değer katan yaşam alanları kazandırmayı hedefliyoruz. Kadıköy Mahallesi’nde hayata geçirdiğimiz Kentsel Dönüşüm Projemiz de bu anlayışımızın önemli adımlarından birini oluşturuyor. Kadıköy Kentsel Dönüşüm Projesi’nde birinci etapta yükselen yeni yapılar, ikinci ve üçüncü etaplarda devam eden yıkım ve ihale süreçleri, diğer etaplarda sürdürülen hazırlıklarla bölgenin geleceği adım adım şekilleniyor. Kentsel Dönüşüm çalışmalarımızla bugünün ihtiyaçlarına çözüm bulmanın yanı sıra Samsun’umuzun yarınlarına da yatırım yapıyoruz" diye konuştu.

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KADIKÖY KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ KAPSAMINDA BİR YANDAN YIKIM ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜRKEN DİĞER YANDAN YENİ YAPILARIN İNŞASINA DEVAM EDİYOR.