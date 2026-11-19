Tuzla Belediyesi COP31'te yer aldı:

Tuzla Belediyesi, Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesine katılarak ilçede yürütülen çevre ve sürdürülebilirlik çalışmalarını ulusal ve uluslararası temsilcilerle paylaştı. Zirveye Av. Eren Ali Bingöl de katıldı ve yerel yönetimlerin iklim politikalarındaki rolüne dair görüşlerini aktardı.

zirvede öne çıkan başlıklar:

Zirvede iklim değişikliğiyle mücadele, sürdürülebilir kentler ve şehirlerin iklime uyum süreçleri ana gündem olarak ele alındı. Enerji verimliliği, yenilenebilir enerji uygulamaları, sürdürülebilir kent planlaması ve çevre dostu altyapılar üzerine deneyim paylaşımı yapıldı; farklı ülkelerden temsilciler, yerel yönetimler, uluslararası kuruluşlar ve uzmanlar arasında politika ve uygulama örnekleri tartışıldı.

TEYİS projesi ve ödül:

Başkan Bingöl, Tuzla'da hayata geçirilen Enerji İzleme ve Bina Yönetim Sistemi (TEYİS) projesini katılımcılarla anlattı. Proje; belediyeye ait tesis, bina, altyapı ve üretim sahalarındaki elektrik, su ve doğal gaz tüketimlerinin tek merkezden izlenmesine, analiz edilmesine ve yönetilmesine imkân tanıyor. Elektrik üretim ve tüketim verileri, OSOS veri toplama sistemleri üzerinden merkezi platformda bir araya getiriliyor ve kaynakların daha verimli kullanılması hedefleniyor.

TEYİS projesi, Marmara Belediyeler Birliği tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen Altın Karınca Ödüllerinde İklim Değişikliği ve Çevre Yönetimi kategorisinde ödüle layık görüldü; bu başarı, projenin yerel ölçekte uygulama ve sonuç üretme kapasitesine dair somut bir gösterge sundu.

yerel deneyimlerin paylaşımı ve iş birlikleri:

Tuzla Belediyesi standında ilçedeki uygulamalar, elde edilen veriler ve yönetim modelleri katılımcılarla paylaşıldı. Başkan Bingöl, yerel yönetimlerin doğal kaynakları koruma, sürdürülebilir yaşam alanları oluşturma ve kentleri iklim değişikliğine hazırlamadaki sorumluluklarına vurgu yaptı ve ortak çözüm geliştirme ile deneyim alışverişinin önemine dikkat çekti.

Zirve, yerel düzeyde etkili olabilecek uygulamaların yaygınlaştırılması, karşılaşılan zorlukların tartışılması ve yeni iş birliklerinin kurulması açısından Tuzla için bir paylaşım ve öğrenme platformu işlevi gördü. Tuzla Belediyesi, süreçlerin izlenmesi ve ölçeklenmesi için elde edilen verileri temel alarak politikalarını geliştirmeye devam edecek.

TUZLA BELEDİYESİ, ANTALYA'DA DÜZENLENEN COP31 İKLİM ZİRVESİ'NDE YERİNİ ALDI. TUZLA BELEDİYE BAŞKANI AV. EREN ALİ BİNGÖL'ÜN DE KATILDIĞI ZİRVEDE, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELE, SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTLER VE DİRENÇLİ ŞEHİRLER BAŞLIKLARI ELE ALINDI.