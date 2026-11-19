Meteorolojinin uyarısı ve yağışın başlaması

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nün sabah saatlerinde yaptığı değerlendirmede, Eskişehir genelinde öğle saatlerinden itibaren sağanak yağış beklendiği duyurulmuştu. Yapılan uyarıların ardından kent merkezinde öğle saatlerinde sağanak yağış etkili olmaya başladı.

Vatandaşların hazırlığı ve korunma yöntemleri

Uyarıya hazırlıklı çıkan vatandaşlar şemsiyeleriyle yollarına devam etti. Şemsiyesi olmayan bazı kişiler ise iş yerlerinin tentelerinin altına ve bina saçaklarına sığınarak yağıştan korunmaya çalıştı.

Gözlemler ve alınan önlemler

Sabah yapılan bilgilendirme sonrası gözlemlenen hazırlık, uyarının amacına hizmet etti. Kent merkezindeki kısa süreli sağanak, günlük yaşamı sınırlı şekilde etkiledi; vatandaşların çoğu yağışa tedbirli yaklaştı.

METEOROLOJİ 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN UYARILARININ ARDINDAN ESKİŞEHİR’DE ÖĞLE SAATLERİNDE SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLDU.