Kaza yerinde ilk belirlemeler:

Eskişehir-Afyonkarahisar kara yolunun Eskişehir girişi mevkiinde meydana gelen kazada, Eskişehir istikametine seyir halinde olan tır ile Eskişehir'den çıkış yapan otomobil çarpıştı. Tırın sürücüsü İ.A. olarak kaydedilirken, çekici plakasının 26 ANK 245, otomobilin plakasının ise 26 B 5603 olduğu bildirildi.

can kaybı ve yaralanmalar:

Otomobilde bulunan toplam üç kişiden ismi henüz belirlenemeyen bir yolcunun olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Kazada yaralanan otomobildeki diğer iki kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

ekip müdahalesi ve soruşturma:

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kaza yerindeki incelemeleri sürdürüyor ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ESKİŞEHİR-AFYONKARAHİSAR KARA YOLUNDA TIR İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 2 KİŞİ YARALANDI.