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Kaynarca'da gece yükselen sel suları ilçe merkezinde ulaşımı aksattı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde gece artan sağanak nedeniyle tepelerden inen sel suları ilçe merkezini ve bazı evleri su bastı; ekipler müdahale ediyor.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 10:37

GÜNCELLEME: 18 Ekim 2026 - 10:39

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kaynarca'da gece yükselen sel suları ilçe merkezinde ulaşımı aksattı

yağışın etkisi:

Sakarya genelinde günlerdir süren kuvvetli sağanak, Kaynarca ilçesinde gece saatlerinde etkisini artırdı. Tepelerde biriken yağmur suları debisi artarak ilçe merkezine aktı ve cadde ile sokaklar kısa sürede suyla doldu. Bazı noktalarda yolların nehre dönmesi nedeniyle ulaşım güçleşti, bazı evler ise su baskınıyla karşılaştı.

Yüksek kesimlerden gelen sel suyu, yer yer kanal ve drenaj sistemlerinin kapasitesini aşması sonucu birikintilere yol açtı. İlçe içinden geçen güzergâhlarda su seviyesi araç ve yaya trafiğini olumsuz etkiledi.

ekiplerin müdahalesi:

Jandarma ve belediye ekipleri bölgede teyakkuza geçti; gece boyunca sahada öncelik ulaşımın sağlanması ve su altında kalan noktaların tespit edilmesi oldu. Belediye ekipleri su birikintilerini tahliye etmek, tıkanan kanalları açmak ve kritik noktalara pompa sevk etmek için çalışma yürüttü.

Yetkililer, önlem amaçlı gerekli ikazların yapıldığını ve vatandaşların sabaha kadar dikkatli olmaları gerektiğini bildirdi. Bölgede ekiplerin sahadaki tahliye ve müdahale çalışmaları devam ediyor.

GECE SAATLERİNDE ETKİSİNİ GÖSTEREN KUVVETLİ YAĞIŞ, KAYNARCA İLÇE MERKEZİNDE SU BASKINLARINA YOL...

GECE SAATLERİNDE ETKİSİNİ GÖSTEREN KUVVETLİ YAĞIŞ, KAYNARCA İLÇE MERKEZİNDE SU BASKINLARINA YOL AÇTI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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