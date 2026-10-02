Dolar 49,1415 +0,13%
Euro 55,2375 +0,04%
Bist 12.326,01 +0,63%
Altın Gram 6.641,89 +0,04%
EUR/USD 1,1238 -0,06%
Brent Petrol 99,95 -2,31%
--°

KAYS işlemlerine yönelik randevusuz teknik yardım masaları kuruluyor

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı, SOSGİP kapsamında 5-8 Ekim'de Kastamonu, Çankırı ve Sinop'ta randevusuz Teknik Yardım Masaları kuracak.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 12:19

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

KAYS işlemlerine yönelik randevusuz teknik yardım masaları kuruluyor

KAYS işlemlerine yönelik randevusuz teknik yardım masaları kuruluyor

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), 2026 Yılı Sosyal Girişimciliğin Geliştirilmesi Mali Destek Programı (SOSGİP) kapsamında proje hazırlayan uygun başvuru sahiplerinin KAYS işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla bölge genelinde Teknik Yardım Masaları kuruyor. Hizmetler, yüz yüze destek şeklinde sunulacak ve randevu gerekmiyor; uygun başvuru sahipleri ile uygun proje ortakları bu hizmetten yararlanabilecekler.

hizmet verilecek tarih ve yerler:

Teknik Yardım Masaları, bölgedeki üç ilde 5-8 Ekim tarihleri arasında aktif olacak. Kastamonu'da 5 ve 6 Ekim tarihlerinde, saat 10.00-17.00 arasında Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı hizmet binasında hizmet verilecek. Çankırı ve Sinop'ta ise 7 ve 8 Ekim tarihlerinde aynı saat diliminde sırasıyla Çankırı Yatırım Destek Ofisi ve Sinop Yatırım Destek Ofisi'nde teknik yardım sağlanacak.

başvuru hazırlığı ve son tarihler:

Teknik Yardım Masalarından maksimum fayda sağlanabilmesi için KUZKA, destek talebinde bulunacak kurum ve kuruluşların proje dokümantasyonunu mümkün olduğunca önceden tamamlamalarını öneriyor. Özellikle sosyal girişim iş modeli kanvası, mantıksal çerçeve, proje faaliyet planı ve proje bütçesi çalışmalarının hazırlanmış olması tavsiye ediliyor.

SOSGİP Mali Destek Programı başvurularının Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden yapılması gerekiyor. Başvuruların son günü 16 Ekim Cuma saat 23.59, taahhütname tesliminin son tarihi ise 23 Ekim Cuma saat 17.00 olarak ilan edildi. Başvuru sahiplerinin bu takvime uygun hareket ederek gerekli evrak ve kayıt işlemlerini zamanında tamamlamaları önem taşıyor.

KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI, 2026 YILI SOSYAL GİRİŞİMCİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI...

KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI, 2026 YILI SOSYAL GİRİŞİMCİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA PROJE HAZIRLAYAN UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİNİN KAYS İŞLEMLERİNİ KOLAYLAŞTIRMAK AMACIYLA 5-8 EKİM TARİHLERİNDE TEKNİK YARDIM MASALARI KURACAK.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

DENİB’de yapay zekâyla iş birliği: uygulamalı eğitimde verimlilik odaklı çözümle...
images

Buldan Ticaret Odası'nda yeni dönem: Özgür Önder başkan
images

Çameli üreticilerinin ortak kararıyla ceviz ve fasulye için tavsiye fiyatları il...
images

Burhaniye pazarında turfanda güz karpuzu gelir kaynağı oldu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kocaeli'de suya inen MPMS-1, Malezya'nın deniz güvenliğine yeni güç katıyor

Uzmanlardan anne adaylarına normal doğum çağrısı: bilinçlenme korkuyu azaltır

Malatya’da yeniden inşa planları masaya yatırıldı

Bayburt devlet hastanesinde eylül trafiğinde azalma kaydedildi

TREND HABERLER

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Kayseri organize sanayi bölgesinde helezon konveyöre sıkışan işçi yaşamını yitirdi

Jandarmanın Selçuk baskınında 60 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı