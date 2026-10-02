KAYS işlemlerine yönelik randevusuz teknik yardım masaları kuruluyor

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), 2026 Yılı Sosyal Girişimciliğin Geliştirilmesi Mali Destek Programı (SOSGİP) kapsamında proje hazırlayan uygun başvuru sahiplerinin KAYS işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla bölge genelinde Teknik Yardım Masaları kuruyor. Hizmetler, yüz yüze destek şeklinde sunulacak ve randevu gerekmiyor; uygun başvuru sahipleri ile uygun proje ortakları bu hizmetten yararlanabilecekler.

hizmet verilecek tarih ve yerler:

Teknik Yardım Masaları, bölgedeki üç ilde 5-8 Ekim tarihleri arasında aktif olacak. Kastamonu'da 5 ve 6 Ekim tarihlerinde, saat 10.00-17.00 arasında Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı hizmet binasında hizmet verilecek. Çankırı ve Sinop'ta ise 7 ve 8 Ekim tarihlerinde aynı saat diliminde sırasıyla Çankırı Yatırım Destek Ofisi ve Sinop Yatırım Destek Ofisi'nde teknik yardım sağlanacak.

başvuru hazırlığı ve son tarihler:

Teknik Yardım Masalarından maksimum fayda sağlanabilmesi için KUZKA, destek talebinde bulunacak kurum ve kuruluşların proje dokümantasyonunu mümkün olduğunca önceden tamamlamalarını öneriyor. Özellikle sosyal girişim iş modeli kanvası, mantıksal çerçeve, proje faaliyet planı ve proje bütçesi çalışmalarının hazırlanmış olması tavsiye ediliyor.

SOSGİP Mali Destek Programı başvurularının Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden yapılması gerekiyor. Başvuruların son günü 16 Ekim Cuma saat 23.59, taahhütname tesliminin son tarihi ise 23 Ekim Cuma saat 17.00 olarak ilan edildi. Başvuru sahiplerinin bu takvime uygun hareket ederek gerekli evrak ve kayıt işlemlerini zamanında tamamlamaları önem taşıyor.

KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI, 2026 YILI SOSYAL GİRİŞİMCİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA PROJE HAZIRLAYAN UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİNİN KAYS İŞLEMLERİNİ KOLAYLAŞTIRMAK AMACIYLA 5-8 EKİM TARİHLERİNDE TEKNİK YARDIM MASALARI KURACAK.