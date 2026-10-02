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Kötekli’de öğrenciler için erişilebilir ulaşım düzenlemesi

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Kötekli yurt bölgesinde öğrencilerin 700-800 metre yürümek zorunda kaldığı güzergâhta 08.00-23.00 sefer başlattı.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 12:00

GÜNCELLEME: 02 Ekim 2026 - 12:10

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EDİTÖR: Berk Doğan

Kötekli’de öğrenciler için erişilebilir ulaşım düzenlemesi

Kötekli yurt bölgesinde ulaşım kolaylığı sağlandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Kötekli Mahallesi'nde yurtların bulunduğu bölgede öğrencilerin toplu taşıma duraklarına ulaşmak için uzun mesafe yürümek zorunda kalması üzerine yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Bölgenin eğimli yapısı nedeniyle özellikle ders çıkışlarında yaşanan zorluklar, servis güzergâhının kampüs içerisine uzatılmasıyla azaltılacak.

Sefer saatleri ve erişilebilirlik:

Yapılan düzenleme kapsamında seferler 08.00-23.00 saatleri arasında devam edecek. Yeni güzergâh sayesinde öğrenciler kampüs içerisindeki diğer yerleşkelere toplu taşıma araçlarıyla daha kısa ve kolay bir şekilde ulaşabilecek; dik rampaların çıkılması gereken 700-800 metrelik yürüyüşler artık azalacak.

Öğrencilerin ve yetkililerin değerlendirmesi:

Hemşirelik öğrencisi Belinay Birsen, "Ders bitiminin ardından o yokuşu çıkmak bizim için çok zordu. Yapılan düzenlemeyle birlikte artık ulaşımımızı daha rahat bir şekilde sağlayacağız" dedi. Öğrenci Sümeyye Göksun de, "Yokuş çıkarken çok zorlanıyorduk ve artık otobüslerin buraya çıkması da büyük bir avantajı oldu diyebilirim" ifadelerini kullandı.

Ulaşım Dairesi Başkanı Süleyman Özdemir, topografik yapının önce durağa uygun olmadığını belirterek, "Daha önce topografik yapısının uygun olmaması ve durağın olmamasından dolayı öğrencilerimiz 700-800 metre bir alanı yürümek zorunda kalıyorlardı. Ellerinde valizlerle rampa çıkıyorlardı. Başkanımız Ahmet Aras’ın öğrencilere ve eğitime verdiği destek doğrultusunda düzenlemeleri tamamladık. Artık kampüs içerisindeki diğer yerleşkelere öğrencilerimiz buradan gece saat 11’e kadar koyulan seferlerle ulaşımlarını sağlayabilecekler. Öğrencilerimizin hep yanındayız. Hayırlı olsun" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise Muğla’nın önemli bir üniversite kenti olduğunu ve binlerce öğrenciye ev sahipliği yaptığını belirterek, gençlerin kentteki yaşamını kolaylaştırmaya önem verdiklerini söyledi. Kötekli’de yurtlar bölgesinde yaşanan ulaşım zorluğuna yönelik yapılan bu düzenlemenin öğrencilerin günlük yaşamına doğrudan katkı sağlayacağı vurgulandı.

KÖTEKLİ’DE ÖĞRENCİLERİN ULAŞIMINI KOLAYLAŞTIRAN DÜZENLEME

KÖTEKLİ’DE ÖĞRENCİLERİN ULAŞIMINI KOLAYLAŞTIRAN DÜZENLEME

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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