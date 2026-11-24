Kayseri çiçekçileri öğretmenler günü için yoğun tempoda

Kayseri'de 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla çiçekçiler sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun çalışma yürütüyor. Vatandaşlar öğretmenlerine çiçek ve bitki hediye etmek isterken, esnaf siparişleri zamanında teslim etmek için yoğun mesai harcıyor.

esnafın hazırlığı:

Mehmet Bener, sektördeki 20 yıllık deneyimini aktararak Kayseri'de yaklaşık 350 çiçekçi bulunduğunu ve kendilerinin Öğretmenler Günü için tüm hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi. Bener, satışların devam ettiğini ve paketleme ile sevkiyat organizasyonlarının sürdüğünü belirtti.

Çiçekçiler, evlere, iş yerlerine ve müşterilerin belirttiği adreslere teslimat gerçekleştirmek üzere siparişleri hazırlıyor; günün diğer özel günlere göre daha sakin geçtiğini ifade etmekle birlikte işlerin hareketli olduğunu vurguluyorlar.

tercihler ve teslimat:

Bener'in aktardığına göre, saksı bitkileri Öğretmenler Günü'nde daha çok tercih ediliyor, aynı zamanda kesme bitkilerden buket hazırlıkları da yoğun şekilde yapılıyor. Gün boyunca çiçekçiler, gelen siparişleri hazırlayıp belirtilen adreslere teslimatlarını sürdürüyor.

Öğretmenler Günü kapsamında Kayseri'deki çiçekçiler, müşteri taleplerini karşılamak için hafta içinde ve gün içinde aldığı siparişlere göre çalışmasını düzenliyor ve teslimat sürecini aksatmamaya özen gösteriyor.

KAYSERİ'DE YAKLAŞIK 350 ÇİÇEKÇİNİN BULUNDUĞUNU BELİRTEN, 20 YILDIR ÇİÇEKÇİLİK YAPAN MEHMET BENER, ÖĞRETMENLER GÜNÜ DOLAYISIYLA TÜM HAZIRLIKLARINI TAMAMLADIKLARINI SÖYLEDİ.